Z Архив новостей новости
5 54 6 1906
20:30, 25 января 2018

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру, если сторонники Навального продолжат призывать к участию в акции 28-го января

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру, если сторонники Навального продолжат призывать к участию в акции протеста 28-го января. Об этом заявил глава столичного департамента безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, мэрия предложила организаторам акции альтернативные места для ее проведения, однако ответа так и не получила. В связи с этим, отметил Черников, городские власти не согласовали акцию. Ее проведение неправомерно.
Ранее сегодня в МВД пообещали, что будут жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях перед выборами президента.

Комментарии

54

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olgkiev 25 января 2018 | 20:34

Неужели хоть 10 тысяч в Москве выйдет? Вот и поглядим..

astet 25 января 2018 | 20:42

olgkiev: а ведь боится оленевод Навального! ;)))

olgkiev 25 января 2018 | 20:47

astet:
Наверное, я с Украины меня больше интересует кого биться " шоколадный Петя" , а вам удачи , хоть если бы я жил в России то топил бы за Явлинского. Но Начального можно уважать за его борьбу, это как воспитанный мальчик пришёл в ПТУ и бросил вызов гопоте.

patrik41 25 января 2018 | 20:54

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру, если сторонники Навального продолжат призывать к участию в акции 28-го января...

Оштрафуют опять или на 15 суток, посадить по полной программе А.Навального никогда не посадят, у него всё схвачено.

nuanzin 25 января 2018 | 21:26

patrik41: Навальный сидит каждый год суток по 60, Патрик. Никому не хочется туда присесть или платить штраф неизвестно за что. Конституция позволяет нам собираться мирно и без оружия. Мы, дураки, ходим бесплатно. Вы, умные, за посты деньги получаете. Если Ваши дети уже за границей, как у власть предержащих (написание правильное), то Вас понять можно: просто работа такая. А если Вы роете яму стране, в которой Ваши дети будут жить, то это очень горько. Ведь малышня будет жить при автократии и клептократии. Мне тяжело видеть старух с милыми прозрачными от катаракты глазами, которые ходят в разорванных сапогах летом и покупают батон и самое дешевое молоко раз в 3 дня, а подношений в виде куриных грудок и помидоров не берут, так как: 1. организм отвык от всего, кроме куска булки и молока, и 2. не берут они подаяния, истинные петербурженки, пережившие блокаду и привыкшие есть траву из Левашово, как в блокаду. И сегодня едут и срывают траву, пекут из нее котлеты.
Вы же петербуржец, и Вам должно это обстоятельство причинять боль.
Ротация в высших эщелонах должна заставить власть забыть про любовь одураченного телевидением народа и принУдить власть заботиться о беднейших 23 миллионах ЛЮДЕЙ. Как Вы можете поддерживать эту силу?! Смена власти заставит вновь пришедшего расшибиться в лепешку ради того, чтобы в стране людям стало лучше. Или- через 4 года - вон из верхов.
Постарайтесь не отвечать грубо: мы-то вас всех любим и жалеем искренне, мы - "пятая колонна" - те, кто болеет за СТРАНУ И ЗА ЛЮДЕЙ!

evgeniy_jovial 25 января 2018 | 21:08

//olgkiev: меня больше интересует кого биться " шоколадный Петя"//
- Петр Алексеевич, почему никак не наступит светлое европейское будущее?
- Ну как же оно вам наступит, если оно будущее?!

olgkiev 25 января 2018 | 21:24

evgeniy_jovial:
А можешь рассказать реально смешной анекдот? Или за это не платят?

zapadnay 25 января 2018 | 21:12

astet:
И не только "оленевод"...

zapadnay 25 января 2018 | 21:14

Что значит не согласовали? Конституция страны не требует никаких согласований. Московские чиночники об этом напрочь забыли или вообще не знают?

pusto1 25 января 2018 | 20:43

А и правда, что так заёрзали, боязно должно быть. ну да, ну да

akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:43

Я напоминаю вам, что сотрудники правоохранительных органов имеют Законное право открывать огонь на поражение. Более того, они будут обязаны это сделать, в случае неподчинения.
Делайте выводы.

ded_dementsiy 25 января 2018 | 20:48

akademik_ugarov_56: Чтобы защититься от народа, Путин и его мафия придумают и не такие законы.
Только вот, лучше ли пригожинским крысам от этого?

moskvach7 25 января 2018 | 21:22

ded_dementsiy: а чем лучше от этого свиньям пана стеця?

pusto1 25 января 2018 | 20:50

akademik_ugarov_56: фонарные столбы ждут

akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:57

pusto1:
Эти байки придуманы специально для лохов. Чтобы лохи жили надеждой и верой в победу справедливости.
Никто не поможет, и никто не остановит. Даже если вас танками просто давить на площадях.

pusto1 25 января 2018 | 21:03

я сразу Пуго вспомнил

olgkiev 25 января 2018 | 20:51

akademik_ugarov_56:
Высокое начальство свалит из страны, а рядовым сотрудникам "органов" в стране жить ... А Путин не вечен.

akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:54

olgkiev:
Путин? Путин вечен. Поскольку никакого Путина вообще не существует! :-D
Это Белковский вам тут про Путина заливает, у вас своих-то глаз нет, и мозгов тоже, чтобы отличить одного человека от другого.

olgkiev 25 января 2018 | 20:56

akademik_ugarov_56: зато есть мозги у тех ктотне будет стрелять в безоружных , мирных людей, ладно не Пути, режим не вечен.

akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 21:01

olgkiev:
Вы просто не понимаете даже в каком мире живёте.
Этому режиму вторая сотня лет!
Нет никакого локального российского режима. Это общий сценарий.

olgkiev 25 января 2018 | 21:06

akademik_ugarov_56:
Ну положим не две сотни, а сотня. В 1917 и после городовых " мочили" ещё как. Млшу поспорить , что полицаи 28 01 2018 стрелять в демонстрантов НН будут , нечего людей пугать.

akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 21:11

olgkiev:
Коммунисты как раз таки были отщепенцами, отбились от рук, сами захотели властвовать и всем владети...
Недолго музыка играла. Вернули контроль хозяева планеты.

olgkiev 25 января 2018 | 21:14

akademik_ugarov_56: вы за монархию , которая была в России всегда или " в огороде бузина..."? Вашему режиму 17 дет если честно. Ельцин это другое, СССР тем более.

akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 21:24

olgkiev:
Кто-то называет их масонами, кто-то иллюминатами - это не важно.
Важно, что они существуют.
Это они сочинили вам историю, всю, начиная с банк о древнем Египте, Греции и прочей чуши.
Они придумали вам целые сериалы просто, о якобы покорении космоса, все эти Гагарина, аполлоны, луноходы, МКСы.
Они могут снести на глазах у всего мира небоскребы и сказать, что так и былО, самолёты мол.
И. Вы. Будете. Верить.
Во все, что им нужно.

nikitin43 25 января 2018 | 20:51

akademik_ugarov_56: ты проктолога куда дел ?

vadimp 25 января 2018 | 20:55

akademik_ugarov_56:
"Более того, они будут обязаны это сделать, в случае неподчинения."

Ну конечно! А как еще они могут почитая людей рабами?

anemon 25 января 2018 | 20:59

akademik_ugarov_56:
Они завтра закон о применении ядерного оружия против несогласных граждан утвердят (если будет на то "божья" воля), но человечество рассудит пегитимность этих законов, не сомневайтесь, и заставит ответить за их применение. Так, что - зря эта ваша бравада. Если не путинский народ-"терпила", то человеческая цивилизация ответит на вызов этих законов. Хотя, по правде, думаю, почему до сих пор терпят недомерка. Гитлера с Пол-Потом и Кимами им мало, видимо.

akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 21:04

anemon:
Читайте мой пост про лохов, которым внушили верование в справедливость.
Нет никакой справедливости, это мираж, чтобы водить вас по пустыне кругами.

nuanzin 25 января 2018 | 21:30

akademik_ugarov_56: Да, это горько. Но не выйти стыдно: декабрист Якушкин 14 декабря 1825: "Умрем, братцы! Ах, как славно умрем!"
Урок тех семерых, которые вышли на Красную площадь в 1968, - упрек навеки, хоть мы не могли выйти в 4 года. Потому стыдно остаться дома. Нельзя молчать.

kp6ic 25 января 2018 | 20:35

а почему кремлевским митингам всегда максимальное содействие, а навального посылают к черну на рога?

ded_dementsiy 25 января 2018 | 20:41

kp6ic: Потому что это путинская мафия - вертикаль.
Они заинтересованы в стагнации и превращении населения в рабов.
Все это знают, но молчат и делают вид что это не так.

nitsahon 25 января 2018 | 20:46

kp6ic: да даже у черта на рогах Навальный может собрать вполне масштабный митинг... просто из принципа стоит на своем... что лучше в данной ситуации - сказать трудно..

noxepy_1488 25 января 2018 | 20:35

Ерунда, значит будет трижды условный. Контора своих не сдаёт.

efilika 25 января 2018 | 20:38

Явка власти так важна, что у нас в школе объявили о проведении для детей спортивных мероприятий и выступлении детского ансамбля.

ded_dementsiy 25 января 2018 | 20:44

efilika: Можно быть уверенными, что насчёт явки они уже всё продумали.
Пока все обсуждают явку, они придумали новые виды "каруселей" и ещё множество доселе неизвестных способов подтасовки.
Поверьте, это огромная мафия и она НИКОГДА не допустит проигрыша Путина.

akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:45

efilika:
Мирья Ивановна, мы вас вычислили, расчет и волчий билет приходите завтра получать в отдел кадров.

olgkiev 25 января 2018 | 20:54

akademik_ugarov_56:
Мы это - галантерейщик и кардинал? И вообще, приятно быть стукачем и шестёркой?

anemon 25 января 2018 | 21:13

akademik_ugarov_56: Именно, именно, подлец-"академик". Тебя что, тоже на запугивание электората приставили? Ну, давай, трудись шибче! 11-80 в пригожинской кассе заждались тебя, иуда!

pit_in_piter 25 января 2018 | 21:29

akademik_ugarov_56: №56 живёшь по принципу: лучше стучать, чем перестукиваться?

anemon 25 января 2018 | 21:09

efilika: Памфилова, якобы, не приветствовала проведение местных референдумов наряду с голосованием на выборах президента. Но у нас, например, в Калужской области, ничего не прекращают в этом плане. А что, потом на местные власти спихнут. На камеру снимут "число принявших участие" вместе с детьми. И: "Что мы могли сделать против народоизъявления!", которое заманили хитрыми способами на избирательный участок. Поднаторела ЧК народ объ....ть, и свою волю ему (народу) приписывать.

sisyanfashist 25 января 2018 | 20:41

Совсем уже власть излиберальничилась ,какая прокуратура!? Водометы ,газовые гранаты и резиновые пули быстро вернут в реальность этих бойкотеров ! Зачинщиков при задержании можно и случайно покалечить , так чтобы они всю оставшуюся жизнь улыбались и пузыри из носа пускали ,а остальное стадо и так разбежится ! К ожалению эти животные понимают только силу , поэтому и разговаривать с ними надо на их зыке!

(комментарий скрыт)

vla7815 25 января 2018 | 20:44

Какое звание у Навального в ФСБ ???? До кого он уже дослужился ???? Такую торпеду запустить для подъема процентов путина на выборах - это нужен очень тонкий расчет.

ded_dementsiy 25 января 2018 | 20:52

vla7815: Такую чушь писать это надо быть абсолютно тупым, или тупой.
Не зря у вас, пригожинских, все ники номерные.
Тупость это врождённое. Не сомневайся.

vla7815 25 января 2018 | 21:10

ded_dementsiy: Если в твоем мозгу еще остались какие-то нейроны, то может ты и поймешь когда-нибудь на кого сейчас со своими призывами работает твой Навальный.

moskvach7 25 января 2018 | 21:26

ded_dementsiy: каждая шароварная прокладка пана стеця строчит с нескольких аккаунтов?

pavvlad 25 января 2018 | 20:45

"будут жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях перед выборами президента."
==================================================================
К бабке не ходи, точнее - Дедку, упакуют Алексея Анатольевича на выходе из дома, или конспиративной квартиры, и продержат до инаугурации, а то и пойдут навстречу ФСИНу.

vadimp 25 января 2018 | 20:52

"Ранее сегодня в МВД пообещали, что будут жестко пресекать ..." конституцию?
Ну что ж, не в первой. Не даром же переименована в "полицию"?

amrigo 25 января 2018 | 21:00

Призывал и буду призывать, это моё законно право.

(комментарий скрыт)

eduard53 25 января 2018 | 21:04

Мож, сначала - к урологу?

alshatrs 25 января 2018 | 21:07

а в спортлото не хотят обратится?

ushkujnik 25 января 2018 | 21:16

У этой проблемы две плоскости...

1. Навальный сознательно провоцирует массовые безпорядки в центре столицы России...
2. Власть города последовательно и осознано отказывает оппозиционерам в акциях в центре Москвы, но даёт добро на пропутинские акции...

Выйти из клинча можно, если будет:
1) чёткий регламент проведения мероприятий в центре столицы;
2) безусловное исполнения закона со стороны городских властей;
3) безпристрастный контроль за решениями властей со стороны судебных инстанций;
4) отказ оппозиции от насильственных и неконституционных средств борьбы за Власть...

Но... Анализируя действия Навального, делаешь вывод, что пункт 4 его принципиально не устраивает. И настрой на уличные безпорядки и "майдан" является для товарисча Алексея - доминирующим...

psych Александр Сорокин 25 января 2018 | 21:19

По-моему, нужно просто согласовать митинг, и проблема будет решена!

zagoskinmn 25 января 2018 | 21:19

Действия Мэрии неправомерны

dirizhabli 25 января 2018 | 21:21

Прокурорские чайки только и ждут, когда мэрия сделает подобный ход. Неподкупная прокурорская орда готова ринутся в бой за высокие идеалы "справедливости".

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 22 января Поздравить…

5 340 6 6643 22.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Владимир Мединский: Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся…

5 267 6 17026 24.01
Kполитика, кино, общество, искусство, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Побеждает не самый сильный, а тот, кто идет до конца Не верьте хору нытиков, уныло вещающему, что «от нас ничего не зависит» и «за нас все решили»...

5 145 6 11948 20.01
Kвыборы, политика, крым, путин, рф, мнения
Новости

Полиция ищет неизвестных, вытоптавших на снегу у стен Казанского кремля слово «воры» Надпись была сделана накануне визита в столицу Татарстана Владимира Путина…

5 62 6 5123
Блоги

+ Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» Юристы Минкультуры просят отозвать прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» По мнению авторов обращения, в фильме присутствуют признаки экстремизма и искажается история…

5 82 6 6930 23.01
8читать ;смотреть
Kкино, сталин, история, минкульт, экстремизм, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

На «Смерть Сталина»... По количеству убиенных, да, Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Один уничтожал свой народ, другой все остальные. Но ставить Сталина и Гитлера на одну доску — это политтехнология, направленная против нашей страны…

5 80 6 6797 14:02
Kсталин, история, кино, политика, власть, искусство, мнения
Блоги

Анна Иванова блогер

«Нахлебницы» и «благодетели» Если жена сняла с мужа почти все 100% обязательств по уходу за ребенком и по решению бытовых проблем, то донесение зарплаты до дома и выдача бОльшей части средств жене это прямая мужская обязанность…

5 70 6 6093 23.01
Kобщество, отношения, семья, мнения
Новости

МВД готово жестко пресекать акции «квазиполитиков» на выборах президента и мэра Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой…

5 59 6 5246
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Начало «антитеррористической операции» в Африне не вызывает ничего, кроме обеспокоенности Кроме предсказуемых новых жертв, удары могут поставить под угрозу весь переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция…

5 76 6 7202 20.01
Kсирия, политика, турция, мнения
Блоги

Николай Воробьев директор Центра исследований Восточной Европы в Вашингтоне

Почему бороться с Западом бесполезно ? Стратегия Запада направлена на  сдерживание и фактическое связывание рук Кремлю в первую очередь во внешней политике, которой так увлекся Путин за последние годы…

5 68 6 6708 24.01
Kобщество, санкции, политика, рф, события
Блоги

Кусок эфира

Цви Критцер: Раны Холокоста не вскрыты до конца Все остались живы. И мама рассказывала, что после войны на них смотрели с упреком другие евреи. Как так, семья шесть человек и родители остались в живых. Мама говорит, что мы себя чувствовали неудобно…

5 63 6 6273 23.01
Kхолокост, литва, эфиры, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 94. Гамлет. 5 минут Иннокентий Михайлович, посмотрев в этой роли Высоцкого, сказал, что можно принимать или не принимать такую трактовку, но играть по-другому отныне невозможно…

5 181 6 18775 20.01
Kвысоцкий, творчество, мнения
Интервью Особое мнение

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Мы должны после выборов прийти с реальной программой вывода ее из кризиса, а не со скандалами, грязью и мерзостью…

5 180 6 18684 23.01
#слушать 41:43 8читать ;смотреть $скачать 9.6 МБ
Kвыборы, кпрф, общество, государство, партии, видео
Голосование
Может ли такой фильм, как «Смерть Сталина», оскорбить чувства ветеранов?
5 54 6 6154 23.01
Блоги

+ Депутаты истерят по поводу фильма «Смерть Сталина» Депутаты истерят по поводу фильма «Смерть Сталина» Владимир Бортко, Владимир Жириновский и Елена Драпеко спорят о целесообразности запрета комедии Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина»...

5 76 6 8653 17:59
8читать ;смотреть
Kсталин, кино, история, депутаты, видео, события
Блоги

Андрей Позняков журналист «Эхо Москвы»

Ленин — новый святой. Сталин — великий менеджер и супергерой Оказывается, глумление над смертью тирана и убийцы, — это унизительно для достоинства российского (советского) человека. О торжестве выродков и убийц разрешается вспоминать только благоговейно или с ужасом…

5 131 6 14959 24.01
Kобщество, кино, мнения

Популярное за неделю

Новости

Блумберг сообщил о разводе Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Путина, с Кириллом Шамаловым В своем материале агентство ссылается на слова четырех осведомленных источников…

5 33 6 14345
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Алексей Анатольевич, на мой взгляд, страшно прокололся. И Собчак этим воспользовалась, потому что она мастер скандала и потому что она профессиональный журналист…

5 218 6 154639 20.01
#слушать 47:34 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Проголосуете ли вы за Путина, если вам за это простят ваш кредит?
5 149 6 25045 22.01
Блоги

План перемен аналитический проект

Татьяна Становая: Чем опасен четвертый срок В рамках четвёртого срока стоит ждать начала этапа самой глубокой трансформации системных политических партий, способных оказаться, вопреки ожиданиям, одной из самых существенных внутриполитических угроз Путину…

5 331 6 162128 22.01
Kвыборы-2018, путин, власть, политика, рф, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Зачем Сталин убил Михоэлса Зачем Сталин убил Михоэлса Постановлением правительства лишили генеральского звания «как дискредитировавшего себя за время работы в органах и недостойного в связи с этим высокого звания генерала». Этим наказание исчерпывалось…

5 565 6 89827 20.01
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, история, сталин, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6635396
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3254782

Сегодня в эфире