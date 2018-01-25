Мэрия Москвы обратится в прокуратуру, если сторонники Навального продолжат призывать к участию в акции 28-го января...

Мэрия Москвы обратится в прокуратуру, если сторонники Навального продолжат призывать к участию в акции протеста 28-го января. Об этом заявил глава столичного департамента безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, мэрия предложила организаторам акции альтернативные места для ее проведения, однако ответа так и не получила. В связи с этим, отметил Черников, городские власти не согласовали акцию. Ее проведение неправомерно.

Ранее сегодня в МВД пообещали, что будут жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях перед выборами президента.