Мэрия Москвы обратится в прокуратуру, если сторонники Навального продолжат призывать к участию в акции 28-го января
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру, если сторонники Навального продолжат призывать к участию в акции протеста 28-го января. Об этом заявил глава столичного департамента безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По его словам, мэрия предложила организаторам акции альтернативные места для ее проведения, однако ответа так и не получила. В связи с этим, отметил Черников, городские власти не согласовали акцию. Ее проведение неправомерно.
Ранее сегодня в МВД пообещали, что будут жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях перед выборами президента.
Комментарии54
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olgkiev 25 января 2018 | 20:34
Неужели хоть 10 тысяч в Москве выйдет? Вот и поглядим..
astet 25 января 2018 | 20:42
olgkiev: а ведь боится оленевод Навального! ;)))
olgkiev 25 января 2018 | 20:47
astet:
Наверное, я с Украины меня больше интересует кого биться " шоколадный Петя" , а вам удачи , хоть если бы я жил в России то топил бы за Явлинского. Но Начального можно уважать за его борьбу, это как воспитанный мальчик пришёл в ПТУ и бросил вызов гопоте.
patrik41 25 января 2018 | 20:54
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру, если сторонники Навального продолжат призывать к участию в акции 28-го января...
Оштрафуют опять или на 15 суток, посадить по полной программе А.Навального никогда не посадят, у него всё схвачено.
nuanzin 25 января 2018 | 21:26
patrik41: Навальный сидит каждый год суток по 60, Патрик. Никому не хочется туда присесть или платить штраф неизвестно за что. Конституция позволяет нам собираться мирно и без оружия. Мы, дураки, ходим бесплатно. Вы, умные, за посты деньги получаете. Если Ваши дети уже за границей, как у власть предержащих (написание правильное), то Вас понять можно: просто работа такая. А если Вы роете яму стране, в которой Ваши дети будут жить, то это очень горько. Ведь малышня будет жить при автократии и клептократии. Мне тяжело видеть старух с милыми прозрачными от катаракты глазами, которые ходят в разорванных сапогах летом и покупают батон и самое дешевое молоко раз в 3 дня, а подношений в виде куриных грудок и помидоров не берут, так как: 1. организм отвык от всего, кроме куска булки и молока, и 2. не берут они подаяния, истинные петербурженки, пережившие блокаду и привыкшие есть траву из Левашово, как в блокаду. И сегодня едут и срывают траву, пекут из нее котлеты.
Вы же петербуржец, и Вам должно это обстоятельство причинять боль.
Ротация в высших эщелонах должна заставить власть забыть про любовь одураченного телевидением народа и принУдить власть заботиться о беднейших 23 миллионах ЛЮДЕЙ. Как Вы можете поддерживать эту силу?! Смена власти заставит вновь пришедшего расшибиться в лепешку ради того, чтобы в стране людям стало лучше. Или- через 4 года - вон из верхов.
Постарайтесь не отвечать грубо: мы-то вас всех любим и жалеем искренне, мы - "пятая колонна" - те, кто болеет за СТРАНУ И ЗА ЛЮДЕЙ!
evgeniy_jovial 25 января 2018 | 21:08
//olgkiev: меня больше интересует кого биться " шоколадный Петя"//
- Петр Алексеевич, почему никак не наступит светлое европейское будущее?
- Ну как же оно вам наступит, если оно будущее?!
olgkiev 25 января 2018 | 21:24
evgeniy_jovial:
А можешь рассказать реально смешной анекдот? Или за это не платят?
zapadnay 25 января 2018 | 21:12
astet:
И не только "оленевод"...
zapadnay 25 января 2018 | 21:14
Что значит не согласовали? Конституция страны не требует никаких согласований. Московские чиночники об этом напрочь забыли или вообще не знают?
pusto1 25 января 2018 | 20:43
А и правда, что так заёрзали, боязно должно быть. ну да, ну да
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:43
Я напоминаю вам, что сотрудники правоохранительных органов имеют Законное право открывать огонь на поражение. Более того, они будут обязаны это сделать, в случае неподчинения.
Делайте выводы.
ded_dementsiy 25 января 2018 | 20:48
akademik_ugarov_56: Чтобы защититься от народа, Путин и его мафия придумают и не такие законы.
Только вот, лучше ли пригожинским крысам от этого?
moskvach7 25 января 2018 | 21:22
ded_dementsiy: а чем лучше от этого свиньям пана стеця?
pusto1 25 января 2018 | 20:50
akademik_ugarov_56: фонарные столбы ждут
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:57
pusto1:
Эти байки придуманы специально для лохов. Чтобы лохи жили надеждой и верой в победу справедливости.
Никто не поможет, и никто не остановит. Даже если вас танками просто давить на площадях.
pusto1 25 января 2018 | 21:03
я сразу Пуго вспомнил
olgkiev 25 января 2018 | 20:51
akademik_ugarov_56:
Высокое начальство свалит из страны, а рядовым сотрудникам "органов" в стране жить ... А Путин не вечен.
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:54
olgkiev:
Путин? Путин вечен. Поскольку никакого Путина вообще не существует! :-D
Это Белковский вам тут про Путина заливает, у вас своих-то глаз нет, и мозгов тоже, чтобы отличить одного человека от другого.
olgkiev 25 января 2018 | 20:56
akademik_ugarov_56: зато есть мозги у тех ктотне будет стрелять в безоружных , мирных людей, ладно не Пути, режим не вечен.
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 21:01
olgkiev:
Вы просто не понимаете даже в каком мире живёте.
Этому режиму вторая сотня лет!
Нет никакого локального российского режима. Это общий сценарий.
olgkiev 25 января 2018 | 21:06
akademik_ugarov_56:
Ну положим не две сотни, а сотня. В 1917 и после городовых " мочили" ещё как. Млшу поспорить , что полицаи 28 01 2018 стрелять в демонстрантов НН будут , нечего людей пугать.
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 21:11
olgkiev:
Коммунисты как раз таки были отщепенцами, отбились от рук, сами захотели властвовать и всем владети...
Недолго музыка играла. Вернули контроль хозяева планеты.
olgkiev 25 января 2018 | 21:14
akademik_ugarov_56: вы за монархию , которая была в России всегда или " в огороде бузина..."? Вашему режиму 17 дет если честно. Ельцин это другое, СССР тем более.
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 21:24
olgkiev:
Кто-то называет их масонами, кто-то иллюминатами - это не важно.
Важно, что они существуют.
Это они сочинили вам историю, всю, начиная с банк о древнем Египте, Греции и прочей чуши.
Они придумали вам целые сериалы просто, о якобы покорении космоса, все эти Гагарина, аполлоны, луноходы, МКСы.
Они могут снести на глазах у всего мира небоскребы и сказать, что так и былО, самолёты мол.
И. Вы. Будете. Верить.
Во все, что им нужно.
nikitin43 25 января 2018 | 20:51
akademik_ugarov_56: ты проктолога куда дел ?
vadimp 25 января 2018 | 20:55
akademik_ugarov_56:
"Более того, они будут обязаны это сделать, в случае неподчинения."
Ну конечно! А как еще они могут почитая людей рабами?
anemon 25 января 2018 | 20:59
akademik_ugarov_56:
Они завтра закон о применении ядерного оружия против несогласных граждан утвердят (если будет на то "божья" воля), но человечество рассудит пегитимность этих законов, не сомневайтесь, и заставит ответить за их применение. Так, что - зря эта ваша бравада. Если не путинский народ-"терпила", то человеческая цивилизация ответит на вызов этих законов. Хотя, по правде, думаю, почему до сих пор терпят недомерка. Гитлера с Пол-Потом и Кимами им мало, видимо.
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 21:04
anemon:
Читайте мой пост про лохов, которым внушили верование в справедливость.
Нет никакой справедливости, это мираж, чтобы водить вас по пустыне кругами.
nuanzin 25 января 2018 | 21:30
akademik_ugarov_56: Да, это горько. Но не выйти стыдно: декабрист Якушкин 14 декабря 1825: "Умрем, братцы! Ах, как славно умрем!"
Урок тех семерых, которые вышли на Красную площадь в 1968, - упрек навеки, хоть мы не могли выйти в 4 года. Потому стыдно остаться дома. Нельзя молчать.
kp6ic 25 января 2018 | 20:35
а почему кремлевским митингам всегда максимальное содействие, а навального посылают к черну на рога?
ded_dementsiy 25 января 2018 | 20:41
kp6ic: Потому что это путинская мафия - вертикаль.
Они заинтересованы в стагнации и превращении населения в рабов.
Все это знают, но молчат и делают вид что это не так.
nitsahon 25 января 2018 | 20:46
kp6ic: да даже у черта на рогах Навальный может собрать вполне масштабный митинг... просто из принципа стоит на своем... что лучше в данной ситуации - сказать трудно..
noxepy_1488 25 января 2018 | 20:35
Ерунда, значит будет трижды условный. Контора своих не сдаёт.
efilika 25 января 2018 | 20:38
Явка власти так важна, что у нас в школе объявили о проведении для детей спортивных мероприятий и выступлении детского ансамбля.
ded_dementsiy 25 января 2018 | 20:44
efilika: Можно быть уверенными, что насчёт явки они уже всё продумали.
Пока все обсуждают явку, они придумали новые виды "каруселей" и ещё множество доселе неизвестных способов подтасовки.
Поверьте, это огромная мафия и она НИКОГДА не допустит проигрыша Путина.
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:45
efilika:
Мирья Ивановна, мы вас вычислили, расчет и волчий билет приходите завтра получать в отдел кадров.
olgkiev 25 января 2018 | 20:54
akademik_ugarov_56:
Мы это - галантерейщик и кардинал? И вообще, приятно быть стукачем и шестёркой?
anemon 25 января 2018 | 21:13
akademik_ugarov_56: Именно, именно, подлец-"академик". Тебя что, тоже на запугивание электората приставили? Ну, давай, трудись шибче! 11-80 в пригожинской кассе заждались тебя, иуда!
pit_in_piter 25 января 2018 | 21:29
akademik_ugarov_56: №56 живёшь по принципу: лучше стучать, чем перестукиваться?
anemon 25 января 2018 | 21:09
efilika: Памфилова, якобы, не приветствовала проведение местных референдумов наряду с голосованием на выборах президента. Но у нас, например, в Калужской области, ничего не прекращают в этом плане. А что, потом на местные власти спихнут. На камеру снимут "число принявших участие" вместе с детьми. И: "Что мы могли сделать против народоизъявления!", которое заманили хитрыми способами на избирательный участок. Поднаторела ЧК народ объ....ть, и свою волю ему (народу) приписывать.
sisyanfashist 25 января 2018 | 20:41
Совсем уже власть излиберальничилась ,какая прокуратура!? Водометы ,газовые гранаты и резиновые пули быстро вернут в реальность этих бойкотеров ! Зачинщиков при задержании можно и случайно покалечить , так чтобы они всю оставшуюся жизнь улыбались и пузыри из носа пускали ,а остальное стадо и так разбежится ! К ожалению эти животные понимают только силу , поэтому и разговаривать с ними надо на их зыке!
vla7815 25 января 2018 | 20:44
Какое звание у Навального в ФСБ ???? До кого он уже дослужился ???? Такую торпеду запустить для подъема процентов путина на выборах - это нужен очень тонкий расчет.
ded_dementsiy 25 января 2018 | 20:52
vla7815: Такую чушь писать это надо быть абсолютно тупым, или тупой.
Не зря у вас, пригожинских, все ники номерные.
Тупость это врождённое. Не сомневайся.
vla7815 25 января 2018 | 21:10
ded_dementsiy: Если в твоем мозгу еще остались какие-то нейроны, то может ты и поймешь когда-нибудь на кого сейчас со своими призывами работает твой Навальный.
moskvach7 25 января 2018 | 21:26
ded_dementsiy: каждая шароварная прокладка пана стеця строчит с нескольких аккаунтов?
pavvlad 25 января 2018 | 20:45
"будут жестко пресекать нарушения закона на массовых акциях перед выборами президента."
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К бабке не ходи, точнее - Дедку, упакуют Алексея Анатольевича на выходе из дома, или конспиративной квартиры, и продержат до инаугурации, а то и пойдут навстречу ФСИНу.
vadimp 25 января 2018 | 20:52
"Ранее сегодня в МВД пообещали, что будут жестко пресекать ..." конституцию?
Ну что ж, не в первой. Не даром же переименована в "полицию"?
amrigo 25 января 2018 | 21:00
Призывал и буду призывать, это моё законно право.
eduard53 25 января 2018 | 21:04
Мож, сначала - к урологу?
alshatrs 25 января 2018 | 21:07
а в спортлото не хотят обратится?
ushkujnik 25 января 2018 | 21:16
У этой проблемы две плоскости...
1. Навальный сознательно провоцирует массовые безпорядки в центре столицы России...
2. Власть города последовательно и осознано отказывает оппозиционерам в акциях в центре Москвы, но даёт добро на пропутинские акции...
Выйти из клинча можно, если будет:
1) чёткий регламент проведения мероприятий в центре столицы;
2) безусловное исполнения закона со стороны городских властей;
3) безпристрастный контроль за решениями властей со стороны судебных инстанций;
4) отказ оппозиции от насильственных и неконституционных средств борьбы за Власть...
Но... Анализируя действия Навального, делаешь вывод, что пункт 4 его принципиально не устраивает. И настрой на уличные безпорядки и "майдан" является для товарисча Алексея - доминирующим...
psych Александр Сорокин 25 января 2018 | 21:19
По-моему, нужно просто согласовать митинг, и проблема будет решена!
zagoskinmn 25 января 2018 | 21:19
Действия Мэрии неправомерны
dirizhabli 25 января 2018 | 21:21
Прокурорские чайки только и ждут, когда мэрия сделает подобный ход. Неподкупная прокурорская орда готова ринутся в бой за высокие идеалы "справедливости".