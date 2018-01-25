Министерство культуры пообещало проверить факт показа фильма «Смерть Сталина» в столичном кинотеатре «Пионер»
Министерство культуры пообещало проверить факт показа запрещенного фильма «Смерть Сталина» в столичном кинотеатре «Пионер». Если информация подтвердится, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, — заявили в ведомстве.
Между тем, на сайте «Пионера» фильм остается в расписании, на него можно купить билеты. Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. Поэтому кинотеатр поступает в полном соответствии с законодательством.
Комментарии32
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ohotnik58 25 января 2018 | 20:33
Сначала должен сказать своё слово Конституционный суд. Цензура в России запрещена. Следовательно запрещать фильм, беззаконие.
vor_mbh 25 января 2018 | 20:36
Да лишнее это будет.
Нормальные люди смотреть не пойдут, а ненормальных - 0,000001%, 3 места в пустом зале.
equus 25 января 2018 | 20:48
vor_mbh:
После такой рекламы -- пойдут!..
;-))
patrik41 25 января 2018 | 20:51
Министерство культуры пообещало проверить факт показа фильма «Смерть Сталина» в столичном кинотеатре «Пионер»...
В.Варфоломеев, А.Нарышкин и А.Соломин настучали на кинотеатр "Пионер".
gordy 25 января 2018 | 20:54
"Если информация подтвердится,..."
Формально, Минкульт не обнародовал официального документа об отмене прокатного удостоверения. Да и чем он мог мотивировать отмену собственного решения?
income 25 января 2018 | 21:29
gordy: Оно должно было не просто обнародовать. Так как приказ об отзыве удостоверения затрагивает интересы сторонних людей, купивших билеты, то требуется согласование с Минюстом, публикация в официальном издании и определенное количество дней (кажется, 10) после публикации. Оно проиграет любой суд, даже российский. Поэтому обрычат и успокоятся, или пришлют в кинотеатр СЭС.
nikitin43 25 января 2018 | 20:55
patrik41: это твоё минкультурство , береги его , там у всех чистые руки и горячее сердце .
malanoff 25 января 2018 | 21:06
patrik41: В этом фильме показывают , как правильно принимать таблетки. Иначе человек лежит долго в обоссанных штанах. Тебе надо сходить.
tour 25 января 2018 | 21:14
patrik41:
Мединский - трепло и хам трамвайный, прежде чем балаболить о наказании, пусть засунет своё "телефонное право" себе в задницу и идёт лесом. Вот когда прокатчику представят письменное официальное распоряжение или постановление Суда, вот тогда пусть открывает свой лживый рот...
anemon 25 января 2018 | 21:23
patrik41: Завидуешь, стукач? А не зевай!
malanoff 25 января 2018 | 21:04
equus: Надо провести общенародный митинг на территории кинотеатра "Пионер " за отмену решения "Миннекультуры"
pit_in_piter 25 января 2018 | 21:11
vor_mbh: *3 места в пустом зале*
Город уошынгтон - это Задрищенск на Говотечке, что ли? Так откуда у вас кинотеатр -то на три места? Вот сортир на три очка -верю безоговорочно!
karlik_sbil_boing 25 января 2018 | 20:38
ohotnik58: Беззаконие в России это давно тренд. Но путинская власть достигла особых успехов в ценности жизни человека. Посмотрите, как медработники ВЕЛИКОДУХОВНОЙ И УЧАЩЕЙ ВСЕХ НРАВСТВЕННОСТИ РОССИИ выкидывают как мусор тяжелобольного человека:
https://www.youtube.com/watch?v=s-AgIekGmSI
А теперь посмотрите, как народ-победитель фашизма питается на помойках. Почему-то не кричат что крымнаш...
Москва:
https://www.youtube.com/watch?v=KEZGYwCInjU
Санкт-Петербург:
https://www.youtube.com/watch?v=DF4dZ6SbW-Y
Опять Петербург:
https://www.youtube.com/watch?v=J0QcuX2z2ZA
Пушкино:
https://www.youtube.com/watch?v=T-L6VyPZOj8
Самара:
https://www.youtube.com/watch?v=xo8y_wqDdXc
Рязань:
https://www.youtube.com/watch?v=aUjUVcVtC9g
Екатеринбург:
https://www.youtube.com/watch?v=mCE0SnuRmA0&t=48s
Кемерово:
https://www.youtube.com/watch?v=_bs9Y2XPJGQ
Челябинск:
https://www.youtube.com/watch?v=QWhwp-GsaB8
Киров:
https://www.youtube.com/watch?v=dMU1eLQ-LaI
Тобольск:
https://www.youtube.com/watch?v=MHEt7ylaerk
Крым:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ef7hwNoqM
Предлагаю и дальше голосовать за путина. Его успехи так очевидны.
boltzmann_ 25 января 2018 | 21:07
karlik_sbil_boing: только надо сделать оговорку: при коммунизме в магазинах было пусто (возможно, окромя столиц), поэтому и на помойках лежали только отбросы, никто там не шарил (почти). После реформ Гайдара-Чубайса магазины ломятся от товаров, по закону сохранения материи, какая-то часть этого добра оказывается на помойке, вот любопытные и шарятся теперь в помойках.
soldat777 25 января 2018 | 20:53
ohotnik58: klukvik: Хреновина: и их лишение лицензии, и ваше либероидное блеяние по этому поводу.
malanoff 25 января 2018 | 21:20
ohotnik58: Сначала должен сказать своё слово Конституционный суд.
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Зорькин сейчас занят . Он обмывает свое переназначение Путиным вновь на должность охренителя Конституции РФ.
klukvik 25 января 2018 | 20:35
Минкультуры может дела возбуждать? Однако!
andrey_crf Андрей Балабан 25 января 2018 | 20:48
klukvik:
Минкульт Мединского - это генпрокуратура + следком + минюст в одном флаконе. Очень удобно: сам возбуждаешься, сам расследуешь, сам "обеспечиваешь справедливость" (provides justice).
pusto1 25 января 2018 | 20:40
посмотреть надо, чтобы иметь своё мнение. А эти Медынские, тфу
sergei_tn 25 января 2018 | 20:46
Причем заметьте. Хай-то подняли не вообще против показа этого фильма, а против показа его в кинотеатрах.
А ветеранов не обидит, если их соседи станут смотреть его по ДВД? ,Ну раз их обижает, что эти соседи МОГУТ пойти и посмотреть его в соседнем кинотеатре..
Думаки, вам за это платят такую зарплату?
zurrog_ 25 января 2018 | 20:46
А чё не уголовное - и к стенке? Рано ещё?
al101_2 25 января 2018 | 20:47
А вот это уже- настоящая ЦЕНЗУРА!
Дожили, слава путену!
snagging 25 января 2018 | 20:52
А то в ГУЛАГ сошлют
natogrek 25 января 2018 | 21:08
Являясь абсолютно аморальным человеком ( взять хотя бы его приснопамятную диссертацию), любит порассуждать о морали и ее, якобы, руководствоваться (взять хотя бы кинокомедию про Сталина)
drgonish 25 января 2018 | 21:05
Почему михалковым можно снимаь псевдоисторические трешаки, а остальным нет?
tvitov66 25 января 2018 | 21:11
drgonish: потому что наши поезда самые поездатые поезда в Мире! /слово "поезда" заменить на любой ПУтриотичный товар или слоган/ #такпобедим
razval74 25 января 2018 | 21:07
Администрация кинотеатра никак не может дозвониться до минкульта.
Все врем попадает в прачечную.
ramun 25 января 2018 | 21:09
В конце концов все,кому надо фильм посмотрят.
Потому что ИНТЕРНЕТ.
А после такой шумихи,посмотрят и те которым и не очень было надо.
А кинотеатры просто не заработают денег.
sergei03 25 января 2018 | 21:11
Пионер показал Смерть Сталина.
vasily_k 25 января 2018 | 21:17
Смерть пионеру?
killbalafre 25 января 2018 | 21:21
"А для пионеров основное дело
Будь готов и смело в трудный бой иди
А на пионеров вся страна смотрела,
Как душа горела в молодой груди"
venq 25 января 2018 | 21:23
закон, благодаря стараниям депутатов стал так могуч, что можно теперь запрещать что угодно. и при этом не нарушая ни Конституцию, ни cвободу cлова. кремль же объяснял вчера-сегодня, что по закону этот запрет этого фильма никакого отношения к цензуре не имеет. :D