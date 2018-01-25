Министерство культуры пообещало проверить факт показа фильма «Смерть Сталина» в столичном кинотеатре «Пионер»...

Министерство культуры пообещало проверить факт показа запрещенного фильма «Смерть Сталина» в столичном кинотеатре «Пионер». Если информация подтвердится, в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении, — заявили в ведомстве.

Между тем, на сайте «Пионера» фильм остается в расписании, на него можно купить билеты. Как заявили РИА Новости в кинотеатре, в реестре Минкультуры указано, что прокатное удостоверение на фильм продолжает действовать. Поэтому кинотеатр поступает в полном соответствии с законодательством.