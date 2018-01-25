Ректор Петербургского горного университета и сопредседатель штаба Путина подал иск против «Трансперенси Интернешнл»

Ректор Санкт-Петербургского горного университета и сопредседатель штаба В.Путина Владимир Литвиненко подал иск против «Трансперенси Интернешнл», газеты «Деловой Петербург» и сайта «Оффшорам-нет.ру». Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель «Команды 29» Иван Павлов.

«Нам сегодня стало известно, что 26 сентября 2017 года ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко обратился в Василеостровский районный суд с иском о защите чести и достоинства. В качестве ответчиков фигурирует не только наш доверитель — организация «Трансперенси Интернешнл», но газета Деловой Петербург» и администратор домена «Оффшорам-нет.ру», на котором размещена оспариваемая Литвиненко информация", — сказал он.

Также адвокат добавил, что в качестве ответчиков, с которых В.Литвиненко требует «приличные суммы», указаны журналисты из газеты «Делового Петербурга» — Федорова, Панкратова и Ковтун.

«Мы приступили к ознакомлению с материалами дела. Само обращение с иском было еще в сентябре прошлого года, еще задолго до того, как Литвиненко стал представителем кандидата в президенты, доверенным лицом кандидата в президенты РФ В.Путина. Не знаю, насколько ему сейчас будет актуально заниматься этим иском и преследовать журналистов за реализацию такого права, как свобода слова», — отметил И.Павлов.

По словам адвоката, В.Литвиненко требует признать не соответствующими действительности сведения, изложенные в расследовании «Трансперенси», которое посвящено сделкам с недвижимостью. «Кроме того он просит взыскать со всех ответчиков компенсацию морального вреда в размере 65 млн рублей», — заключил И.Павлов.