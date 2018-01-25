"МОК: Российские болельщики могут демонстрировать национальный флаг на Олимпийских играх

Российские болельщики могут демонстрировать национальный флаг на Олимпийских играх, однако это не должно быть организованной политической акцией. Об этом заявил МОК. В комитете отметили, что нельзя запретить зрителям или болельщикам показывать флаг страны признанного национального олимпийского комитета, даже если членство этого комитета временно приостановлено.