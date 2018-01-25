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20:03, 25 января 2018

МОК: Российские болельщики могут демонстрировать национальный флаг на Олимпийских играх

Российские болельщики могут демонстрировать национальный флаг на Олимпийских играх, однако это не должно быть организованной политической акцией. Об этом заявил МОК. В комитете отметили, что нельзя запретить зрителям или болельщикам показывать флаг страны признанного национального олимпийского комитета, даже если членство этого комитета временно приостановлено.

Комментарии

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perestarok 25 января 2018 | 20:07

"МОК: Российские болельщики могут демонстрировать национальный флаг на Олимпийских играх
Однако это не должно быть организованной политической акцией…"

А оценивать будут англосаксы?

mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:26

perestarok:
Мы не сеем и не пашем
НЕ валяем дурака
Во Пхенчане флагом машем
Разгоняем облака!

А еще фигу показываем, исподтишка, конечно. Как всегда.
Если что, то это не было политической акцией.

perestarok 25 января 2018 | 20:38

mr_vaxo_: "А еще фигу показываем"

Но, во всяком случае не сообщаем, как англосаксы, что пролетел самолёт сирийских ВВС и запахло зарином.

mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:50

perestarok: Можете подтвердить свои слова или как всегда трепанулись сдуру и заткнетесь?

perestarok 25 января 2018 | 20:54

mr_vaxo_: "Можете подтвердить свои слова или как всегда трепанулись сдуру и заткнетесь?"

Эта новость была на Эхе несколько дней назад. Не от путина они же её взяли.

mixaeless 25 января 2018 | 20:40

mr_vaxo_: А еще фигу показываем, исподтишка, конечно.
-------------------------------------------
На том стоит и стоять будет наша горе-оппозиция.

mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:44

mixaeless: Если бы оппозиция, если бы.
Именно так власть действует. И даже внутри страны.
А уж за границей .... вона в Донбассе, хакеры, американские выборы и т.д. и т.п. бесконечно.

beltat 25 января 2018 | 20:08

Мимо дома пионеров
Я без шуток не хожу:
Или горн в окно засуну,
Или галстук покажу

abuvgrobu 25 января 2018 | 20:10

МОК заверил? Ну тогда я спокоен. МОК это надежный партнер.

mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:28

abuvgrobu: Нельзя верить Баху, его хоть и прозвали "пудель Путина", но он предатель. А сколько ему чемоданов с деньгами перетаскали ....
И вот такое предательство.

pusto1 25 января 2018 | 20:31

нельзя флагом, попробуйте гербом

perestarok 25 января 2018 | 20:41

pusto1: "нельзя флагом, попробуйте гербом"

Может пенисом?

pusto1 25 января 2018 | 20:56

perestarok: да хоть серпом и молотом

perestarok 25 января 2018 | 21:02

pusto1: "да хоть серпом и молотом"

Этим по головам членам МОК.

pusto1 25 января 2018 | 21:06

perestarok: смена то когда закончится?

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