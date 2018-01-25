МОК: Российские болельщики могут демонстрировать национальный флаг на Олимпийских играх
Российские болельщики могут демонстрировать национальный флаг на Олимпийских играх, однако это не должно быть организованной политической акцией. Об этом заявил МОК. В комитете отметили, что нельзя запретить зрителям или болельщикам показывать флаг страны признанного национального олимпийского комитета, даже если членство этого комитета временно приостановлено.
Комментарии15
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perestarok 25 января 2018 | 20:07
"МОК: Российские болельщики могут демонстрировать национальный флаг на Олимпийских играх
Однако это не должно быть организованной политической акцией…"
А оценивать будут англосаксы?
mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:26
perestarok:
Мы не сеем и не пашем
НЕ валяем дурака
Во Пхенчане флагом машем
Разгоняем облака!
А еще фигу показываем, исподтишка, конечно. Как всегда.
Если что, то это не было политической акцией.
perestarok 25 января 2018 | 20:38
mr_vaxo_: "А еще фигу показываем"
Но, во всяком случае не сообщаем, как англосаксы, что пролетел самолёт сирийских ВВС и запахло зарином.
mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:50
perestarok: Можете подтвердить свои слова или как всегда трепанулись сдуру и заткнетесь?
perestarok 25 января 2018 | 20:54
mr_vaxo_: "Можете подтвердить свои слова или как всегда трепанулись сдуру и заткнетесь?"
Эта новость была на Эхе несколько дней назад. Не от путина они же её взяли.
mixaeless 25 января 2018 | 20:40
mr_vaxo_: А еще фигу показываем, исподтишка, конечно.
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На том стоит и стоять будет наша горе-оппозиция.
mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:44
mixaeless: Если бы оппозиция, если бы.
Именно так власть действует. И даже внутри страны.
А уж за границей .... вона в Донбассе, хакеры, американские выборы и т.д. и т.п. бесконечно.
beltat 25 января 2018 | 20:08
Мимо дома пионеров
Я без шуток не хожу:
Или горн в окно засуну,
Или галстук покажу
abuvgrobu 25 января 2018 | 20:10
МОК заверил? Ну тогда я спокоен. МОК это надежный партнер.
mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:28
abuvgrobu: Нельзя верить Баху, его хоть и прозвали "пудель Путина", но он предатель. А сколько ему чемоданов с деньгами перетаскали ....
И вот такое предательство.
pusto1 25 января 2018 | 20:31
нельзя флагом, попробуйте гербом
perestarok 25 января 2018 | 20:41
pusto1: "нельзя флагом, попробуйте гербом"
Может пенисом?
pusto1 25 января 2018 | 20:56
perestarok: да хоть серпом и молотом
perestarok 25 января 2018 | 21:02
pusto1: "да хоть серпом и молотом"
Этим по головам членам МОК.
pusto1 25 января 2018 | 21:06
perestarok: смена то когда закончится?