ФАС отклонила проект стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни населения
При этом были приняты во внимание замечания российского Союза промышленников и предпринимателей, — сообщает ТАСС. ФАС, в частности, не поддерживает увеличение акцизов на алкоголь, поскольку считает, что это приведет к наплыву нелегальной продукции. Для борьбы с употреблением суррогатов ведомство предлагает, например, добавлять в бытовую химию, парфюмерию и аптечные настойки компоненты, вызывающие рвотный рефлекс. Расширение мер по борьбе с курением в ФАС сочли слишком жесткими, а по поводу цветовой маркировки полезных и вредных продуктов отметили, что их употребление зависит от материального благосостояния людей, а не от маркировки.
Комментарии4
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kir_pich_101 25 января 2018 | 20:06
Так надо во всю еду добавлять эти добавки, чтобы Расеяне не только меньше пили, ни и меньше ели!
vor_mbh 25 января 2018 | 20:28
Хомячьё. Ну, зачем нужны компоненты, вызывающие рвотный рефлекс?!
Достаточно заставить наклеивать портрет навального.
С подписью из еспч: "навальный - ПРОТИВ РОССИИ ! "
И... всё.
akademik_ugarov_56 25 января 2018 | 20:32
Водка и табак - одно здоровье.
Научно доказано.
valia47 25 января 2018 | 20:26
Люди должны пить курить как можно больше начиная со школы, иначе путинский режим рухнет. Только одурманенная молодежь может быть послушной и тихо деградировать.Какое же унижение для людей, когда призывают добавлять рвотные средства в парфюмерию и лекарства. Ну, как безмозглым животным. Только половина 40- летних мужчин доживает до пенсии благодаря алкоголю и табаку. Какая ж экономия для пенсионного фонда. Только водка табак для славян, как завещал Гитлер.