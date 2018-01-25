ФАС отклонила проект стратегии Минздрава о формировании здорового образа жизни населения

При этом были приняты во внимание замечания российского Союза промышленников и предпринимателей, — сообщает ТАСС. ФАС, в частности, не поддерживает увеличение акцизов на алкоголь, поскольку считает, что это приведет к наплыву нелегальной продукции. Для борьбы с употреблением суррогатов ведомство предлагает, например, добавлять в бытовую химию, парфюмерию и аптечные настойки компоненты, вызывающие рвотный рефлекс. Расширение мер по борьбе с курением в ФАС сочли слишком жесткими, а по поводу цветовой маркировки полезных и вредных продуктов отметили, что их употребление зависит от материального благосостояния людей, а не от маркировки.