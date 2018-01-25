Архангельский суд признал 59-летнего Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики
Об этом сообщает ZNAK.com. Мужчина опубликовал в социальной сети хрестоматийное фото Парада Победы 45-го года, на котором советские солдаты держат опущенные фашистские знамена. Этот снимок неоднократно публиковался в учебниках истории. В беседе со следователем Листов пояснил, что фото было размещено как напоминание об исторических событиях, а не для демонстрации нацистской атрибутики. Однако суд назначил Листову штраф в тысячу рублей.
Комментарии14
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alexey65 25 января 2018 | 20:05
Власть деградирует на глазах и становится просто смешной.
Я так понимаю, что и кинотеатры за фильмы о войне штрафовать начнут?
schetchik 25 января 2018 | 20:11
alexey65: шел 21 век((( вот куда привел нас великий кормчий)))
bozman_xl 25 января 2018 | 20:19
alexey65: ..суд признал 59-летнего Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Тревожно за любимого артиста 79-летнего Вячеслава Тихонова, в "17 мгновениях весны" он тоже демонстрировал нацистскую символику прямо на рукаве мундира.
vor_mbh 25 января 2018 | 20:24
Легко отделался нацик.
Или он это по дури...
vlabumur 25 января 2018 | 20:06
Маразм крепчал.
suntechnick 25 января 2018 | 20:06
Идиоты. Зато галочку в отчетах поставят. Нелюди.
xrmosom 25 января 2018 | 20:19
Я удивляюсь на наше судейство,ладно там депутаты с 3х годичным образованием,ну эти то олигофрены куда?
ura_123 25 января 2018 | 20:20
Подобная история была и в Смоленске. Молодая девушка разместила с соцсетях фото построение немецких солдат под знаменем со свастикой сделанное в 1942 году и размещённое в книге об истории Смоленска.
ac_dc 25 января 2018 | 20:31
В кинах - уж как ни публичная демонстрация.
Придурки! велите на немецкие танки квадрат рисовать!
ura_123 25 января 2018 | 21:28
ac_dc: А уж ежели вспомнить штандартенфюррера Отто фон Штирлица в парадной форме...
benin_papa__ 25 января 2018 | 20:36
Ну вот, российский суд официально установил, что так называемый "Парад победы" был просто грандиозной злокозненной демонстрацией фашистской символики.
Браво, товарищи судьи!
Пойду пересмотрю "Щит и меч", "Семнадцать мгновений весны" и прочих майоров вихрей.
Коварно напитаюсь этой самой "демонстрацией фашистской символики".
Главное- это не забыть шторы задёрнуть плотно.
И на утаённую тысячу дёрну пивка баварского вволю...))
orein51 25 января 2018 | 20:39
ну-у-у... за фото Парада Победы...
ostapbey 25 января 2018 | 21:08
orein51:
даааажжее
yuriykyvich 25 января 2018 | 21:32
Зря вы так про них, судейских. Это у них "стеб" такой, ну а если нет - то я промолчу, а то посадят за "разжигании розни к социальной группе" судейских и прокурорских...
А вообще-то вот что интересно, ведь какая-то сволочь залезла на страничку этого "терпилы" и настрочила ДОНОС. Ведь не сам там Прокурор или Судья это узрел?
Ежовщина возвращается. Пора вводить 58-ю статью, дабы всех "либерастов" и "пятую колонну изменников нации, какой здесь не обсуждается, к ногтю прижать. Ну а "пехотинцы" в этом помогут, благо с 16 лет русских вырезали (обратите внимание, когда Акэдэмику было 16 лет еще не было Чеченских войн). Но это он так, тренировался вероятно.