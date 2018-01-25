Архангельский суд признал 59-летнего Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацистской символики

Об этом сообщает ZNAK.com. Мужчина опубликовал в социальной сети хрестоматийное фото Парада Победы 45-го года, на котором советские солдаты держат опущенные фашистские знамена. Этот снимок неоднократно публиковался в учебниках истории. В беседе со следователем Листов пояснил, что фото было размещено как напоминание об исторических событиях, а не для демонстрации нацистской атрибутики. Однако суд назначил Листову штраф в тысячу рублей.