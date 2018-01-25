Блумберг сообщил о разводе Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Путина, с Кириллом Шамаловым
Агентство Блумберг сообщило о разводе Катерины Тихоновой, которой называют дочерью президента Путина с Кириллом Шамаловым — одним из членов совета директоров «Сибура». В своем материале агентство ссылается на слова четырех осведомленных источников, которые согласились поговорить с журналистами на условиях анонимности. По их словам, с разрывом отношений связана продажа акций «Сибура», принадлежавших Шамалову. Сделка состоялась в апреле прошлого года. Более чем 20% акций купил Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Сибура». Блумберг отмечает, что, несмотря на развод, Шамалов все еще может попасть под американские санкции против России. Отец Кирилла Шамалова Николай ранее был внесен с «черный список» Евросоюза из-за ситуации на Украине.
Официального подтверждения этих сведений не поступало. В Кремле отказываются комментировать утверждения о том, что Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина.
Комментарии28
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qorswen 25 января 2018 | 20:04
Это не развод. Хотя.. - развод, но в дугом смысле. Бандосы ОПГ "Озеро" уводят "золото партии".
gordy 25 января 2018 | 20:10
Как и положено, она ушла, с половиной?
nagato 25 января 2018 | 20:14
gordy:
Для начала именно она принесла ему всё..
russia_v_perde 25 января 2018 | 20:21
nagato: Интересные нынче причины для разводов у супружников. "Ты зачем, гад, последние акции продал, папин свадебный подарок? Все, развод и девичья фамилия!"
vor_mbh 25 января 2018 | 20:21
Кстати, хомячьё, а Шамалов - это сын Рейгана.
Ну, впрочем, вы это и так знали... )))
Ахахаххахахах. А а а а. А аааххаха )))))))
zs588 25 января 2018 | 20:29
vor_mbh:Ничё не понял, кто с кем развёлся: Тихонова с Путиным или шамалов с Путиным? Вот что санкции животворящие с ватой делают!
mr_vaxo_ 25 января 2018 | 20:35
zs588: Разводж явно фиктивный, спасают зхаграничные капиталы семьи Путина.
Иначе никакие анонимсные источники ничего бы о разводе не сообщили.
Жизнь дороже, а вычислить их ничего не стоит.
А покупка акций Михельсоном это выплата дани и вывод капитала в кэш.
Ранее тот же Михельсон как бы продал эти акции Шамалову, но много дешевле.
Продал за полмиллиарда, выкупил назад за 5 морд и все чисто.
put__out 25 января 2018 | 20:31
Кстати, реплика vor_mbh подчёркивает, что он 3,14здадуй, которому нечего сказать по существу тчк
grydlo_ 25 января 2018 | 20:41
nagato: takao:...Я - "БЫТОпейсатель",вернее - БЫДЛОПЕЙСАТЕЛЬ.
Хорошо быть СУКОЮ, сцукою - ТАКАВАю
Где хочу - пописаю, где хочу - ПАКАКАЮ.
Дожив до возраста в три года один месячишко,
Сразу "takao" тогда проявил НЕДОСТАТОК УМИШКА.
Борщевик НЕ осилив на даче своей в огороде,
Дебильный "мастак" стал ЭЛЕКТРИКОМ вроде.
Соседке по даче он вкручивал лампу в ГАЛЬЮНЕ
Упал со стремянки, и помощь осталася ВТУНЕ.
Мнил себя ДЕБИЛ - "takao" бойцом - самураем
Закончить жизнь в ГОВНЕ - ему казалось РАЕМ.
Кишки выпускает себе самурай лишь КАТАНОЙ
ДЕБИЛ же всё сделал своей головёнкою СРАНОЙ.
Натужная "мудрость" takavы ТОМУ лишь нужна,
Кто САМ состоит из того же,как МУДОсть,ГОВНА.
Вонючий "takao",ЗАСОХШИЙ в СВОЁМ же дерьме,
Хуцпе ты НЕ нужен,как не нужен на сайте и мне
Ты лучше копай БОРЩЕВИК на своей борозде
В пиндосско - хохлацкой родной слободЕ
Быть может,здоровье-покой обретёшь на природе
ЩЕЛКОПЁРОМ-ДЕБИЛОМ ты здесь подвизаешься вроде.
Раззявил "takao"своё поганое ХАЙЛО
И ясно стало:"takao"- БЕЗМОЗГЛОЕ ХУЙЛО.
Публично тешился нарцисс - "takao" ОНАНИЗМОМ,
Поскольку обладал НЕПОЛНОЦЕННЫМ организмом
Эксбиционистка ДЕБИЛЬНАЯ "toma"
От ПСИХА давно пребывала в ИСТОМЕ.
Остальные ж еховские "дамы" и "тёти"
У парочки ентой НЕ были в почёте.
ДЕБИЛ оскорблял их по полной программе:
На каждую ОСОБЬ - говна наложИл килограммы.
Замутил БОРЩЕВИК - "takao" на "Ехе" ЭССЕ
Его дебилизм здесь,на сайте заметили ВСЕ!
Поскольку девизом служила "Лживая мораль"
Получилось: такава сам себя ОБОСРАЛЬ.
КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ В ПАХОВоЙ МОТИВАЦИИ (?)
Замутил здесь ДЕБИЛ, пребывая в ПРОСТРАЦИИ.
Не пора ли подвергнуть ПИСАКУ-дебила КАСТРАЦИИ,
За попытки здесь втюхать продукты своей МАСТУРБАЦИИ?
polsan 25 января 2018 | 20:07
Боится санкций вот и типа "развёлся". :) Трус! ))
put__out 25 января 2018 | 20:33
polsan: Да не, просто вор и оферист...
polsan 25 января 2018 | 20:54
put__out: какой он вор?! )) Кто он без папы и жены?! ))
ded64 25 января 2018 | 20:08
Вся в родителя....
woodpeker 25 января 2018 | 20:11
Блокбастер - "Успеть до 29-го". Клоуны...
piterjanis 25 января 2018 | 20:18
да и пофигу
gregor 25 января 2018 | 20:18
Блумберг сообщил о разводе Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Путина, с Кириллом Шамаловым
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От санкций не отвертитесь ....... ворьё ..
Разводятся они , хором . Хор разводов российского ворья .
shura2 25 января 2018 | 20:20
Возникло естественное чувство брезгливости к Блумберг, которое копается в чужом грязном белье, покупает сплетни и продает их всему свету. Мерзость ваш бизнес, господа!
polsan 25 января 2018 | 20:36
shura2: копается в чужом грязном белье....
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Значит и Вы, а не только Блумберг знаете, что оно грязное! ))
vlabumur 25 января 2018 | 20:21
Противно все это.
Великие комбинаторы.
vise1 25 января 2018 | 20:22
По стопам отца пошла .
petrovich_spb 25 января 2018 | 20:25
Развод за неделю до "кремлевского" доклада? Поздняк метаться. Не поможет.
cukker 25 января 2018 | 20:27
дача в Прасковеевке кому отошла?
sab171 25 января 2018 | 20:34
cukker: Навальному как и медведевские, он все под себя подгребает.
croaker 25 января 2018 | 20:33
Официально развод, неофициально тайные договора.
peresvet73 25 января 2018 | 20:36
© //с разрывом отношений связана продажа акций «Сибура»//
© //- Вы нам своим разводом портите все показатели! Вот закончится квартал, тогда и разводитесь. - Иван Васильевич, когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите...//
askol2016 25 января 2018 | 20:47
Появилась самая богатая в России невеста!
prial78 25 января 2018 | 20:47
Михельсон должен теперь выступить джентельменом и срочно просить руки.
leonid3 25 января 2018 | 21:07
Коль Лавров высказался по поводу этих санкций в смысле что это удар ниже пояса.Значит америкосы крепко ухватили друзей Путина за яйца.