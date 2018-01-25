Ректор Петербургского Горного университета подал иск против «Трансперенси Интернешнл Россия» и других организаций

Ректор Санкт-Петербургского Горного университета и сопредседатель штаба кандидата в президенты Владимира Путина Владимир Литвиненко подал иск против «Трансперенси Интернешнл – Россия» и нескольких других организаций. Причиной стало расследование компании, — рассказал «Эху Москвы» генеральный директор «Трансперенси» Антон Поминов.

Расследование было опубликовано в конце 2016 года, но Владимир Литвиненко отреагировал на него только несколько месяцев назад.