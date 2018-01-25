Ректор Петербургского Горного университета подал иск против «Трансперенси Интернешнл Россия» и других организаций
Ректор Санкт-Петербургского Горного университета и сопредседатель штаба кандидата в президенты Владимира Путина Владимир Литвиненко подал иск против «Трансперенси Интернешнл – Россия» и нескольких других организаций. Причиной стало расследование компании, — рассказал «Эху Москвы» генеральный директор «Трансперенси» Антон Поминов.
Расследование было опубликовано в конце 2016 года, но Владимир Литвиненко отреагировал на него только несколько месяцев назад.
Комментарии5
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igorkot__1 25 января 2018 | 20:14
Это тот от которого родная дочь на Запад сбежала. Хорошь гусь.
vlabumur 25 января 2018 | 20:18
Владимир Литвиненко стал ректором Горного университета в 1994 году. Он самый богатый руководитель вуза в России, его задекларированный доход в 2016 году составил 196 миллионов рублей.
Литвиненко известен как человек, под руководством которого в конце 1990-х годов защитил кандидатскую диссертацию Владимир Путин. Ректор Горного университета руководил предвыборными кампаниями Путина в Петербурге в 2000, 2004 и 2012 годах; в январе 2018 года Литвиненко в очередной раз был назначен начальником предвыборного штаба Путина в Петербурге.
Комментарии излишни.
patriot1980 25 января 2018 | 20:20
Год, высунув язык, суетился-исправлял документы, правил реестры, вычеркивал имена, справлял новые ксивы, подкладывал "липу".
Передохнув, громко завыл "Караул! Сироту обидели!"
plank1957 25 января 2018 | 20:20
Один из кошельков Путина.
alekk 25 января 2018 | 20:27
Ну рожа-то у него и правда бандитская.