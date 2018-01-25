Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Ксении Собчак на требование освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

«Я не судья, не прокурор, не руководитель МВД. У меня нет никаких полномочий для этого. Как я могу освободить человека, который задержан. У него, по версии следствия, изъяли наркотики», — заявил Кадыров изданию «Дейли Шторм» и добавил: «Вот она глупая. Я не понимаю ее».

Оюб Титиев не признаёт выдвинутые против него обвинения и заявляет, что наркотики ему подбросили.