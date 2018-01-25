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19:31, 25 января 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Ксении Собчак на требование освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

«Я не судья, не прокурор, не руководитель МВД. У меня нет никаких полномочий для этого. Как я могу освободить человека, который задержан. У него, по версии следствия, изъяли наркотики», — заявил Кадыров изданию «Дейли Шторм» и добавил: «Вот она глупая. Я не понимаю ее».

Оюб Титиев не признаёт выдвинутые против него обвинения и заявляет, что наркотики ему подбросили.

Комментарии

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djuga 25 января 2018 | 19:40

У меня нет никаких полномочий для этого.
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Интересно, есть хоть один человек который в этом верит Кадырову?

tomorrow_never_knows 25 января 2018 | 19:42

djuga: кадыров.

zularin12 25 января 2018 | 19:45

Я не судья, не прокурор, не руководитель МВД. У меня нет никаких полномочий для этого
------------------------------
Молодец Рамзан. Остроумно ответил даме из дома-2.

book_publisher 25 января 2018 | 19:58

Кадыров: «Вот она глупая. Я не понимаю ее»
----------------
Где уж ему понять, тупому акадэмику. Для этого надо было хотя бы в МГИМО поступить, не говоря уже, что его закончить, как Ксения.

timwlad61 25 января 2018 | 20:31

djuga: У меня нет никаких полномочий для этого.
=======================================================================
Интересно, есть хоть один человек который в этом верит Кадырову?
---------------
Все верят руководству Чечни так как по всей России и по всему Евросоюзу и по всей США знают,что западные либералы и политики покрывают организованную преступность и все правозащитные организации созданные в западными экспертами в других странах являются в реальности филиалами по распространению наркотиков и организации работорговли,торговли органами и детской проституции.
Это и криминальная полиция в США признаёт.И в Евросоюзе криминальная полиция это признаёт.И именно благодаря крышеваю западными политиками организованной преступности криминальная полиция стран Европы и США и России не могут согласовать совместные действия в борьбе с международной организованной преступностью .
Об этом все абсолютно знают,что вся оппозиция в политики и в якобы правозащитной деятельности есть крыша для международной преступности.

djuga 25 января 2018 | 20:40

timwlad61: Все верят руководству Чечни ... все правозащитные организации... являются в реальности филиалами по распространению наркотиков и организации работорговли,торговли органами и детской проституции
======================================================================================

Прям-таки все-все знают?
Я вот в этом совершенно не уверен. Значит, не все. А как говорил герой Андрея Платонова: "Без меня народ не полный".

timwlad61 25 января 2018 | 20:56

djuga: Прям-таки все-все знают?
Я вот в этом совершенно не уверен. Значит, не все. А как говорил герой Андрея Платонова: "Без меня народ не полный".
----------------
Ну так ты djuga в этом бизнесе организованой преступности,то естественно ты против борьбе с организованной преступностью.
Но как говаривал Черчилль,демократия всему голова.
Подтверждение тому ваша власть в России в 1990тых и сегодняшняя власть на Украине,Евросоюзе и в США где организованная преступность легализована до присутствия в политическом законодательной власти,про что я и написал.

djuga 25 января 2018 | 21:15

timwlad61: Ну так ты djuga в этом бизнесе организованой преступности,то естественно ты против борьбе с организованной преступностью.
===========================================================================

Еще один из племени "тыкальщиков". Очередной. Надоела мне сегодня неадекватная быдлятина.
А подите-ка вон, нелюбезный! В помойку!

timwlad61 25 января 2018 | 21:24

djuga: timwlad61: Ну так ты djuga в этом бизнесе организованой преступности,то естественно ты против борьбе с организованной преступностью.
===========================================================================

Еще один из племени "тыкальщиков". Очередной. Надоела мне сегодня неадекватная быдлятина.
А подите-ка вон, нелюбезный! В помойку!
------------
Ну палка всегда о двух концах.
Демократия всему голова,как любил говаривать Черчилль продув выборы.

vlabumur 25 января 2018 | 21:16

djuga: который в этом верит Кадырову?
++++++++++++++++++++++++
Я верю формально по закону у него нет таких полномочий.
Тут он строго выполнит Российский закон и конституцию.

Вот ведь странно,да.



vik_tor 25 января 2018 | 19:41

Типа Кавказ дело тонкое... И лицемерное.

timwlad61 25 января 2018 | 21:01

vik_tor: Типа Кавказ дело тонкое... И лицемерное.
---------------
Вообще то это про евреев которые раздаёт советы от которых все только дохнуть могут.
И когда еврея изобличают,то еврей говорит,что очень тонко и неверно истолковано.
И обязательно завопит о тех кто еврея изобличает во лжи,что они антисемиты.
Так что всё лицемерие от евреев которыми и набиты все филиалы организованной преступности по разными вывесками якобы общественных во всех странах.

servelat 25 января 2018 | 19:43

А ведь всё верно сказал Кадыров.

nikitin43 25 января 2018 | 20:02

servelat: только женщина ему не побоялась что чайка боится сказать , мужики во власти в россии ссыкуны , за свою шкурку и за хавку держатся .

(комментарий скрыт)

drgonish 25 января 2018 | 19:46

[и заявляет, что наркотики ему подбросили]

Ну, раз заявляет, значит так и есть. Не может же приличный человек врать? Если бы были наркотики, он обязательно бы признался.

physik 25 января 2018 | 19:49

Почему-то, отсутствие полномочий и то, что он ранее даже не знал о существовании Титиева, не помешало Рамзану заявить, что тот наркоман и торговец наркотиками.
Называется это очень просто - лицемерие.

oldcitizen 25 января 2018 | 19:50

И, вообще, прокурору не дозвонился...

alo0000 25 января 2018 | 20:00

"Мы с судьей и прокурором в разных палатах, дэушка!"

askol2016 25 января 2018 | 20:01

Разан в Чечне так, мимо проходил...

kochar 25 января 2018 | 20:14

Собчак сделала ошибку.
"С добрыми и злыми нельзя вести себя одинаково." Цицерон

agamasat 25 января 2018 | 20:14

Ай, шайтан, хитрый, как ...лиса!)

(комментарий скрыт)

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