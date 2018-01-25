Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Ксении Собчак на требование освободить главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева
«Я не судья, не прокурор, не руководитель МВД. У меня нет никаких полномочий для этого. Как я могу освободить человека, который задержан. У него, по версии следствия, изъяли наркотики», — заявил Кадыров изданию «Дейли Шторм» и добавил: «Вот она глупая. Я не понимаю ее».
Оюб Титиев не признаёт выдвинутые против него обвинения и заявляет, что наркотики ему подбросили.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
djuga 25 января 2018 | 19:40
У меня нет никаких полномочий для этого.
=======================================================================
Интересно, есть хоть один человек который в этом верит Кадырову?
tomorrow_never_knows 25 января 2018 | 19:42
djuga: кадыров.
zularin12 25 января 2018 | 19:45
Я не судья, не прокурор, не руководитель МВД. У меня нет никаких полномочий для этого
------------------------------
Молодец Рамзан. Остроумно ответил даме из дома-2.
book_publisher 25 января 2018 | 19:58
Кадыров: «Вот она глупая. Я не понимаю ее»
----------------
Где уж ему понять, тупому акадэмику. Для этого надо было хотя бы в МГИМО поступить, не говоря уже, что его закончить, как Ксения.
timwlad61 25 января 2018 | 20:31
djuga: У меня нет никаких полномочий для этого.
=======================================================================
Интересно, есть хоть один человек который в этом верит Кадырову?
---------------
Все верят руководству Чечни так как по всей России и по всему Евросоюзу и по всей США знают,что западные либералы и политики покрывают организованную преступность и все правозащитные организации созданные в западными экспертами в других странах являются в реальности филиалами по распространению наркотиков и организации работорговли,торговли органами и детской проституции.
Это и криминальная полиция в США признаёт.И в Евросоюзе криминальная полиция это признаёт.И именно благодаря крышеваю западными политиками организованной преступности криминальная полиция стран Европы и США и России не могут согласовать совместные действия в борьбе с международной организованной преступностью .
Об этом все абсолютно знают,что вся оппозиция в политики и в якобы правозащитной деятельности есть крыша для международной преступности.
djuga 25 января 2018 | 20:40
timwlad61: Все верят руководству Чечни ... все правозащитные организации... являются в реальности филиалами по распространению наркотиков и организации работорговли,торговли органами и детской проституции
======================================================================================
Прям-таки все-все знают?
Я вот в этом совершенно не уверен. Значит, не все. А как говорил герой Андрея Платонова: "Без меня народ не полный".
timwlad61 25 января 2018 | 20:56
djuga: Прям-таки все-все знают?
Я вот в этом совершенно не уверен. Значит, не все. А как говорил герой Андрея Платонова: "Без меня народ не полный".
----------------
Ну так ты djuga в этом бизнесе организованой преступности,то естественно ты против борьбе с организованной преступностью.
Но как говаривал Черчилль,демократия всему голова.
Подтверждение тому ваша власть в России в 1990тых и сегодняшняя власть на Украине,Евросоюзе и в США где организованная преступность легализована до присутствия в политическом законодательной власти,про что я и написал.
djuga 25 января 2018 | 21:15
timwlad61: Ну так ты djuga в этом бизнесе организованой преступности,то естественно ты против борьбе с организованной преступностью.
===========================================================================
Еще один из племени "тыкальщиков". Очередной. Надоела мне сегодня неадекватная быдлятина.
А подите-ка вон, нелюбезный! В помойку!
timwlad61 25 января 2018 | 21:24
djuga: timwlad61: Ну так ты djuga в этом бизнесе организованой преступности,то естественно ты против борьбе с организованной преступностью.
===========================================================================
Еще один из племени "тыкальщиков". Очередной. Надоела мне сегодня неадекватная быдлятина.
А подите-ка вон, нелюбезный! В помойку!
------------
Ну палка всегда о двух концах.
Демократия всему голова,как любил говаривать Черчилль продув выборы.
vlabumur 25 января 2018 | 21:16
djuga: который в этом верит Кадырову?
++++++++++++++++++++++++
Я верю формально по закону у него нет таких полномочий.
Тут он строго выполнит Российский закон и конституцию.
Вот ведь странно,да.
vik_tor 25 января 2018 | 19:41
Типа Кавказ дело тонкое... И лицемерное.
timwlad61 25 января 2018 | 21:01
vik_tor: Типа Кавказ дело тонкое... И лицемерное.
---------------
Вообще то это про евреев которые раздаёт советы от которых все только дохнуть могут.
И когда еврея изобличают,то еврей говорит,что очень тонко и неверно истолковано.
И обязательно завопит о тех кто еврея изобличает во лжи,что они антисемиты.
Так что всё лицемерие от евреев которыми и набиты все филиалы организованной преступности по разными вывесками якобы общественных во всех странах.
servelat 25 января 2018 | 19:43
А ведь всё верно сказал Кадыров.
nikitin43 25 января 2018 | 20:02
servelat: только женщина ему не побоялась что чайка боится сказать , мужики во власти в россии ссыкуны , за свою шкурку и за хавку держатся .
drgonish 25 января 2018 | 19:46
[и заявляет, что наркотики ему подбросили]
Ну, раз заявляет, значит так и есть. Не может же приличный человек врать? Если бы были наркотики, он обязательно бы признался.
physik 25 января 2018 | 19:49
Почему-то, отсутствие полномочий и то, что он ранее даже не знал о существовании Титиева, не помешало Рамзану заявить, что тот наркоман и торговец наркотиками.
Называется это очень просто - лицемерие.
oldcitizen 25 января 2018 | 19:50
И, вообще, прокурору не дозвонился...
alo0000 25 января 2018 | 20:00
"Мы с судьей и прокурором в разных палатах, дэушка!"
askol2016 25 января 2018 | 20:01
Разан в Чечне так, мимо проходил...
kochar 25 января 2018 | 20:14
Собчак сделала ошибку.
"С добрыми и злыми нельзя вести себя одинаково." Цицерон
agamasat 25 января 2018 | 20:14
Ай, шайтан, хитрый, как ...лиса!)