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19:31, 25 января 2018

Ректор Горного университета в Петербурге подал иск о защите чести и достоинства против Трансперенси Интернешнл Россия

Ректор Горного университета в Санкт-Петербурге и сопредседатель предвыборного штаба Путина Владимир Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства против «Трансперенси Интернешнл Россия», а также против газеты «Деловой Петербург» и сайта офшорам-нет.ру. Поводом для иска стало расследование «Трансперенси» под названием «Миллиардер с горы». Оно посвящено связям Литвиненко с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал». В материале говорится, что комплекс был построен на университетской земле вместо новых лабораторных и учебных помещений.

Литвиненко требует признать эти сведения не соответствующими действительности и 65 миллионов рублей в качестве компенсации, в том числе от «Трансперенси» – 30 миллионов. Об этом сообщается на сайте организации.

Комментарии

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seryj_wolk 25 января 2018 | 19:37

Неправильно его назвали. Он, хоть и миллиардер с горы, но еще и хрен с бугра.

evgolius7 25 января 2018 | 19:46

Дорого ценят патриоты свою "честь" воровскую.....
У меня только один вопрос...а почему не миллиард?

book_publisher 25 января 2018 | 19:55

Эта Траспарнси - сама по уши погрязла в коррупции. В США брала денежки у транснациональных взяточников и отмывала Клинтон. В Германии брала денежки у Siemens, которая подкупала чиновников по всему миру, в том числе и в России. И т.д.

vadimp 25 января 2018 | 19:38

А вы говорите "наука". :)

tks 25 января 2018 | 19:39

К.О.З.Ё.Л. Горный.

snagging 25 января 2018 | 19:46

Вот спроси любого в стране: Назови, кто честный в окружении Путина? Никто, такого не назовёт.

liberal_vulgaris 25 января 2018 | 19:49

А я говорил, что порка навального в суде вызовет цепную реакцию :)

fmsf Герман Лукашин 25 января 2018 | 20:29

Про рехтора скажу - ему полония не хватает.

Впрочем, сегодня на негодяев большой спрос.

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