Ректор Горного университета в Петербурге подал иск о защите чести и достоинства против Трансперенси Интернешнл Россия
Ректор Горного университета в Санкт-Петербурге и сопредседатель предвыборного штаба Путина Владимир Литвиненко подал иск о защите чести и достоинства против «Трансперенси Интернешнл Россия», а также против газеты «Деловой Петербург» и сайта офшорам-нет.ру. Поводом для иска стало расследование «Трансперенси» под названием «Миллиардер с горы». Оно посвящено связям Литвиненко с элитным жилым комплексом «Васильевский квартал». В материале говорится, что комплекс был построен на университетской земле вместо новых лабораторных и учебных помещений.
Литвиненко требует признать эти сведения не соответствующими действительности и 65 миллионов рублей в качестве компенсации, в том числе от «Трансперенси» – 30 миллионов. Об этом сообщается на сайте организации.
Комментарии8
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seryj_wolk 25 января 2018 | 19:37
Неправильно его назвали. Он, хоть и миллиардер с горы, но еще и хрен с бугра.
evgolius7 25 января 2018 | 19:46
Дорого ценят патриоты свою "честь" воровскую.....
У меня только один вопрос...а почему не миллиард?
book_publisher 25 января 2018 | 19:55
Эта Траспарнси - сама по уши погрязла в коррупции. В США брала денежки у транснациональных взяточников и отмывала Клинтон. В Германии брала денежки у Siemens, которая подкупала чиновников по всему миру, в том числе и в России. И т.д.
vadimp 25 января 2018 | 19:38
А вы говорите "наука". :)
tks 25 января 2018 | 19:39
К.О.З.Ё.Л. Горный.
snagging 25 января 2018 | 19:46
Вот спроси любого в стране: Назови, кто честный в окружении Путина? Никто, такого не назовёт.
liberal_vulgaris 25 января 2018 | 19:49
А я говорил, что порка навального в суде вызовет цепную реакцию :)
fmsf Герман Лукашин 25 января 2018 | 20:29
Про рехтора скажу - ему полония не хватает.
Впрочем, сегодня на негодяев большой спрос.