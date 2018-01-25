Блумберг сообщил о разводе Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Путина, с Кириллом Шамаловым

Агентство Блумберг сообщило о разводе Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Путина, с Кириллом Шамаловым — одним из членов совета директоров «Сибура». В своем материале агентство ссылается на слова четырех осведомленных источников, которые согласились поговорить с журналистами на условиях анонимности. По их словам, с разрывом отношений связана продажа акций «Сибура», принадлежавших Шамалову. Сделка состоялась в апреле прошлого года. Более чем 20% акций купил Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Сибура». Блумберг отмечает, что, несмотря на развод, Шамалов все еще может попасть под американские санкции против России. Отец Кирилла Шамалова Николай ранее был внесен с «черный список» Евросоюза из-за ситуации на Украине.

Официального подтверждения этих сведений не поступало. В Кремле отказываются комментировать утверждения о том, что Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина.