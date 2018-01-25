Блумберг сообщил о разводе Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Путина, с Кириллом Шамаловым
Агентство Блумберг сообщило о разводе Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Путина, с Кириллом Шамаловым — одним из членов совета директоров «Сибура». В своем материале агентство ссылается на слова четырех осведомленных источников, которые согласились поговорить с журналистами на условиях анонимности. По их словам, с разрывом отношений связана продажа акций «Сибура», принадлежавших Шамалову. Сделка состоялась в апреле прошлого года. Более чем 20% акций купил Леонид Михельсон, председатель совета директоров «Сибура». Блумберг отмечает, что, несмотря на развод, Шамалов все еще может попасть под американские санкции против России. Отец Кирилла Шамалова Николай ранее был внесен с «черный список» Евросоюза из-за ситуации на Украине.
Официального подтверждения этих сведений не поступало. В Кремле отказываются комментировать утверждения о том, что Катерина Тихонова является дочерью Владимира Путина.
Комментарии34
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odobryam_s 25 января 2018 | 19:34
Семейные ценности, мля....
evgolius7 25 января 2018 | 19:37
А разьве у Путина есть дочери?
Вроде говорят, что он только и может , что непорочно зачать и сам выносить...
Почему он и целует пацанов в пупок....
minerr 25 января 2018 | 19:41
Эхо вслед за Блумбергом скатывается в желтизну. На очереди рубрика "Давай поженимся" или типа "новости в мире разводов".
boooben 25 января 2018 | 19:43
С таким ...блом и папины миллиарды не помогают
gordy 25 января 2018 | 19:44
"Агентство Блумберг сообщило о разводе Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента Путина, с Кириллом Шамаловым — одним из членов совета директоров «Сибура»."
Значит, точно, дочь?
tour 25 января 2018 | 20:01
gordy: - /Значит, точно, дочь?/
"Вундеркинда Тихонову Катю
Папа не ругал и не порол,
Он её водил на акробатику,
Танцы и спортивный рок-н-ролл.
Катин папа, кажется, Володя,
Бывший в Гэдээре резидент,
Нынче стал большим начальством. Вроде
Даже стал чего-то президент.
Катю всюду тайны окружают,
Не известно точно, кто отец,
А она — живёт и побеждает —
В бизнесе и в спорте. Мо-ло-дец!
Зная все секретные пароли,
Катя входит в каждый кабинет,
И для чемпионки в рок-н-ролле
Ни запретов, ни отказов — нет.
Хочешь — федерацию откроют!
Хочешь — на танцульки миллион!
Как же иногда везёт порою
Тем, чей папа был простой шпион…"
Орлуша
astet 25 января 2018 | 20:19
gordy: Значит, точно, дочь?
Не факт.
Вполне возможно,
что настоящей дочерью Путина является Шамалов!
Иначе откуда у него миллионы пиндосовских денег?!!
alex_374 25 января 2018 | 19:55
minerr:
Блумберг отмечает, что, несмотря на развод, Шамалов все еще может попасть под американские санкции...
//////////////////////////
короче, путинская гавнораша в своем репертуаре - обмануть, соврать, фиктивный развод итд....только неужели не понимают, что все это шито белыми нитками??? захотят американцы "нагнуть вставших с колен" нагнут не напрягаясь!
вот , н-р, в сочи - врали все время, ссали в чужие пробирки и думали весь мир наипать, а в итоге сами себя и наипали...как обычно с иваном-дураком и бывает:)))
antiboh 25 января 2018 | 20:05
minerr: А куда катится наша макушка? Уже изоврались и искрутились до нЕльзя..
astet 25 января 2018 | 20:16
minerr: Значит,
Вы, бескорыстный борец за чистоту рядов ЭМ,
покидаете нас? ;)))
ostapbey 25 января 2018 | 19:45
evgolius7: по какое колено СПИСОК?? По то колено и будут разводиться. Утаить нажитое непосильным трудом чтоб..
Даже..
fikus74 25 января 2018 | 19:52
evgolius7: да у путина и бороды и усов нет, не то что дочерей-сыновей
kir_pich_101 25 января 2018 | 20:09
evgolius7: Да не может быть!
Когда он в прорубь нырял, только полушубок и валенки были!
aleksandr39 25 января 2018 | 19:42
odobryam_s: Не знал что у " великого вождя " есть дети .
kuznetsov5lavik 25 января 2018 | 19:43
odobryam_s: Представь видео дочка путена сасёт...
zztop1960 25 января 2018 | 20:04
odobryam_s: Смешно смотреть , как за три дня до новых санкций против российских "бизнесменов" близких к Кремлю , толпа этих "бизнесменов" рванула в Давос , как шестёрки , с целью узнать свою судьбу , добазарится с "врагами России" , лизнуть уже не Путину , а Западу. Тьфу , противно
ohotnik58 25 января 2018 | 19:34
Правильно. Развод перед опубликованием санкционных списков. Дочь плешивого должна быть вне подозрений.
nina_hagen 25 января 2018 | 19:55
ohotnik58:
\\\с разрывом отношений связана продажа акций «Сибура», принадлежавших Шамалову. Сделка состоялась в апреле прошлого года. Более чем 20% акций купил Леонид Михельсон\\\
ха! так что? скоро Катька с Лёнькой Михельсоном сочтутся законным браком?
а потом на Лёньку санкции навесят :) и кто следующий претендент на престол?
eduard53 25 января 2018 | 21:31
nina_hagen:
Что-то мне вся эта мышиная кремлядская возня - стыренные миллиарды из Резервного фонда, превращение сынка своего кореша в евро-лярдера, нынешняя лихорадочная продажа его акций и развод с компрометирующей женщиной и т.п. не кажется эффективной конспирацией. Чай, не ленинские времена на дворе, чтоб для обмана царской охранки хватило сбрить усы и надеть парик с кепкой ...
tks 25 января 2018 | 19:35
Т.В.А.Р.И.
divannaya_analitika 25 января 2018 | 19:39
настоящая родня Путина проживает на острове в Индийском океане и горя не знает.
odobryam_s 25 января 2018 | 19:42
divannaya_analitika: "Было у него и семейство; но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома и что он самолично раз в день, через железную решетку, подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей; сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх; но потом обручнели и с такою зверскою жадностию набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух."
М.Е. Салтыков-Щедрин "История одного города»
tks 25 января 2018 | 19:47
odobryam_s: Салтыкова-Щедрина скоро запретят, как классика сатиры и иронии. Потом под нож пойдет все, что связано с чёрным юмором, китчем и трэшем. Эзопов язык будет приравнен к экстремизму, а за гротеск станут привлекать к административной ответственности.
odobryam_s 25 января 2018 | 20:02
tks: Да уж... Какая-нибудь драпека подсуетится....
oldcitizen 25 января 2018 | 19:42
"Броня крепка и браки наши прОчны!" И санкциями нас не испугать.
snagging 25 января 2018 | 19:43
Дети под грифом секретно это одно и то же, что суррогатные дети. Так что Путин это Киркоров наоборот.
klukvik 25 января 2018 | 19:46
правильно, деньги надо хранить не в одной корзине
punyoshohlai 25 января 2018 | 19:51
Предсанкционная суета
fresh_breeze 25 января 2018 | 19:52
"Отец Кирилла Шамалова Николай ранее был внесен с «черный список» Евросоюза из-за ситуации на Украине."
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И чё конкретно ему инкриминировали? То, что он свёкр человека, которого называют дочерью Путина? Небось, какой-то придурок сообщил Европе: "вот его тоже туда внесите", - а общечеловеки, на став перепроверять, подставились, это бывает.
mordechai_blinchikov 25 января 2018 | 19:56
поздно пить боржоми - оба в санкционных списках
askol2016 25 января 2018 | 19:58
Хищные супруги не поделили акции.
makhnaehe 25 января 2018 | 20:10
Эхо медленно, но уверенно превращается в филиал сабчакового Дома-2.
eduard53 25 января 2018 | 20:41
* * *
Ох уж эти злые языки!
Коль евро-лярдеру – 30, сталбыть,
Его папа с Путиным – дружки,
А жена – дочурка друга папы!
Будто в нашей непроглядной мгле
Капитал куётся лишь по блату!
Только странновато, что в кремле
Не отринут самозванку Катю.
balya 25 января 2018 | 21:14
А как же приданное дочери, выданное Шамалову, личным распоряжением Путина из резервного фонда, который нынче приказал "долго жить", сделавшее Кирилла Шамалова в одночасье долларовым миллиардером. И что разошлись то? Бабки не поделили?