Минфин России подготовит законопроект, который будет регулировать взимание налогов при операциях с криптовалютами

Минфин России подготовит отдельный законопроект, который будет регулировать взимание налогов при операциях с криптовалютами.

Консервативный подход Центробанка и министерства финансов а отношении криптовалюты вполне оправдан, поскольку в случае проблем держатели криптовалют обращаться будут к государству, сказал в эфире «Эха Москвы» первый зампред совета директоров «Альфа-Банка» Олег Сысуев.

Законопроект о денежных суррогатах в РФ предусмотрит жесткие санкции за их использование, отмечают в Минфине