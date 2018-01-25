Минфин России подготовит законопроект, который будет регулировать взимание налогов при операциях с криптовалютами
Минфин России подготовит отдельный законопроект, который будет регулировать взимание налогов при операциях с криптовалютами.
Консервативный подход Центробанка и министерства финансов а отношении криптовалюты вполне оправдан, поскольку в случае проблем держатели криптовалют обращаться будут к государству, сказал в эфире «Эха Москвы» первый зампред совета директоров «Альфа-Банка» Олег Сысуев.
Законопроект о денежных суррогатах в РФ предусмотрит жесткие санкции за их использование, отмечают в Минфине
Комментарии5
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kir_pich_101 25 января 2018 | 19:21
Пошёл посрать в поле - налог!
За что?
Никто же не видел!
Вот за это и налог!
mr_vaxo_ 25 января 2018 | 19:30
kir_pich_101: Криптовалюты это пузырь, который рано или поздно лопнет.Все грамотные экономисты об этом предупреждают.
Причем , когда лопнет первая, сразу и остальные посыпятся.
Но люди любят относить деньги в МММ.
tks 25 января 2018 | 19:24
Минфин!
А н.е. п.о.й.т.и. л.и. т.е.б.е. в. ж.o.п.y.
ИМХО
vadimp 25 января 2018 | 19:29
"Законопроект о денежных суррогатах в РФ предусмотрит жесткие санкции за их использование, отмечают в Минфине"
Поди ты! :) Вот только только в одной крупной торговой сети расплатился за покупку "балами"! И?
pavvlad 25 января 2018 | 19:34
"Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!"