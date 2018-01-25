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19:04, 25 января 2018

В мошенничестве с криптовалютой на 20 миллионов рублей обвиняют координатора уральского отделения «НОД» Егора Волкова

В мошенничестве с криптовалютой на 20 миллионов рублей обвиняют координатора уральского отделения «Национального освободительного движения» Егора Волкова. Как сообщает Знак.ком, завтра в полицию Екатеринбурга должно поступить заявление от 17-ти жителей российских городов, в том числе Первоуральска, Омска, Самары, Тюмени, Сургута и Челябинска. Пострадавшие рассказывают, что Волков заключал с ними договоры на поставку оборудования для майнинга. После того, как клиенты отдавали деньги, координатор НОДа переставал выходить на связь. Сам Волков заявляет, что ни в чем не виноват и его самого обокрали.

Знак.ком напоминает, что в 2012-м году Волков уже был судим по делу о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к штрафу и 3-м годам лишения свободы условно.

Комментарии

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kir_pich_101 25 января 2018 | 19:09

Ну как всегда, чем ближе к верхушке, тем больше криминала.

patrik41 25 января 2018 | 19:26

В мошенничестве с криптовалютой на 20 миллионов рублей обвиняют координатора уральского отделения «НОД» Егора Волкова...

А причём тут "НОД", если только Егор Волков не мошенничал с видеокартами по поручению"Национально-освободительного движения".

chapter_2 25 января 2018 | 19:58

patrik41: Что такое НОД? НОД - Национально-Освободительное Движение народа за независимость России от внешнего управления. НОД выступает против ряда положений действующей Конституции РФ:
- против запрета идеологии - Ст.13, п.2;
- против приоритета международного права над внутренним - Ст.15, п.4;
- против свободы слова - Ст.21, п.1;
- против запрета цензуры - Ст.29, п.5;
- против автономии Банка России - Ст.75.
Фактически, НОД является организацией, подрывающей основы конституционного строя России, но это нисколько не волнует Кремль.

mr_vaxo_ 25 января 2018 | 19:26

kir_pich_101: Еще одно лдоказательство того, что в качестве патриотов позиционируют себя обычно подлецы и мошенники
------------------------------
По сообщениям СМИ, участники НОД отметились рядом провокаций и нападений на оппозиционных активистов. При этом представители движения отрицают причастность НОД к данным происшествиям и призывают своих сторонников соблюдать закон

evgolius7 25 января 2018 | 19:10

Российским чиновникам разрешили не включать криптовалюты в справку о доходах.
Вот и пришла она. Эра криптокоррупции.
Путин поручил разработать "крипторубль".
В Сколоково сразу же приступили к работе.
Крипторубля пока нет, но уже созданы криптооткаты и криптокорзинки с криптоколбаской.

tks 25 января 2018 | 19:22

Ещё один урод скрепоносный.

nina_hagen 25 января 2018 | 19:28

tks: \\\Ещё один урод скрепоносный.\\\

Ja! воровство, как и религиозная одержимость, есть скрепы страны под названием "Путин - это Россия" (ПэР)

vadimp 25 января 2018 | 19:25

"В мошенничестве с криптовалютой ..."
" ... Волков заключал с ними договоры на поставку оборудования ... . После того, как клиенты отдавали деньги, координатор НОДа переставал выходить на связь."

:) И при чем тут криптовалюта?

sargon5001 25 января 2018 | 20:04

Интересно, знали ли граждане, которых он кинул, знали, что он из НОД. Если да, то поделом им. Чего они еще ждали от НОДовской сволочуги?

meteor9 25 января 2018 | 20:07

Птенчик гнезда депутат Федорова, больного на всю голову

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