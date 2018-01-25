В мошенничестве с криптовалютой на 20 миллионов рублей обвиняют координатора уральского отделения «НОД» Егора Волкова...

В мошенничестве с криптовалютой на 20 миллионов рублей обвиняют координатора уральского отделения «Национального освободительного движения» Егора Волкова. Как сообщает Знак.ком, завтра в полицию Екатеринбурга должно поступить заявление от 17-ти жителей российских городов, в том числе Первоуральска, Омска, Самары, Тюмени, Сургута и Челябинска. Пострадавшие рассказывают, что Волков заключал с ними договоры на поставку оборудования для майнинга. После того, как клиенты отдавали деньги, координатор НОДа переставал выходить на связь. Сам Волков заявляет, что ни в чем не виноват и его самого обокрали.

Знак.ком напоминает, что в 2012-м году Волков уже был судим по делу о мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к штрафу и 3-м годам лишения свободы условно.