В Мельбурне неизвестные измазали краской памятник Джеймсу Куку
Они написали на постаменте «Не гордимся» и нарисовали условное изображение флага аборигенов Австралии. Одновременно на памятнике путешественникам Роберту Берку и Уильяму Уиллсу написали «Украдено».
Инцидент произошёл накануне Дня Австралии, который отмечается 26 января. Многие считают эту дату символом колонизации и порабощения.
Комментарии9
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fedya_111 25 января 2018 | 09:11
Кука снова " едят " аборигены.
gvs 25 января 2018 | 09:14
fedya_111: А почему реально памятник не скушали? ))) Не по зубам оказался? )))
ura_123 25 января 2018 | 09:14
"Хотели кока,а съели Кука!" (с)
ivorytower 25 января 2018 | 09:24
История многовековых кровавых убийств как клеймо будет вечно лежать на наглосаксах.
ura_123 25 января 2018 | 09:27
ivorytower: Путен введи войска?
erpetkur 25 января 2018 | 09:16
Кетчупом же?
andy66 25 января 2018 | 09:18
оккупант же! ))
benin_papa__ 25 января 2018 | 09:23
Ясен пень, что местные "кто был ничем" не гордятся.
Отставшим навсегда трудно гордиться далеко ушедшими вперед.
andreyoo 25 января 2018 | 09:27
От же ж новость!
На той стороне земли пара придурков XYZ на заборе написали