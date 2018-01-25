В Мельбурне неизвестные измазали краской памятник Джеймсу Куку

Они написали на постаменте «Не гордимся» и нарисовали условное изображение флага аборигенов Австралии. Одновременно на памятнике путешественникам Роберту Берку и Уильяму Уиллсу написали «Украдено».

Инцидент произошёл накануне Дня Австралии, который отмечается 26 января. Многие считают эту дату символом колонизации и порабощения.