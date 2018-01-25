Более 130 человек задержаны в Индии в преддверии начала проката фильма «Падмават», который рассказывает о борьбе делийского султана с раджпутским княжеством. Местные националисты считают, что картина неправильно трактует историю и представляет королеву Раджпута в дурном свете.

Ранее в Мумбае, где расположены студии «Болливуда», и ряде других городов прошли массовые выступления против показа фильма.