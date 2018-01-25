Более 130 человек задержаны в Индии в преддверии начала проката фильма «Падмават»
Более 130 человек задержаны в Индии в преддверии начала проката фильма «Падмават», который рассказывает о борьбе делийского султана с раджпутским княжеством. Местные националисты считают, что картина неправильно трактует историю и представляет королеву Раджпута в дурном свете.
Ранее в Мумбае, где расположены студии «Болливуда», и ряде других городов прошли массовые выступления против показа фильма.
Комментарии3
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russkyi177 25 января 2018 | 09:11
В Индии свои Поклонские и Мединские.
vasyakirin 25 января 2018 | 09:20
russkyi177: и даже раджПутины...
ivorytower 25 января 2018 | 09:26
Не иначе как Запад хочет и в Индии разжечь угасшие межнациональные конфликты и устроить кровавую цветную революцию. Косовский сценарий. Империя зла гнет свою линию, впрочем, ничего нового.