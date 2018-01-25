Президент Владимир Путин высоко оценил роль ислама в культуре России
Накануне в Казани он встретился с муфтиями мусульманских религиозных организаций.
Приблизительное количество мусульман в России составляет около 20 миллионов человек.
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Накануне в Казани он встретился с муфтиями мусульманских религиозных организаций.
Приблизительное количество мусульман в России составляет около 20 миллионов человек.
Комментарии14
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avp235 25 января 2018 | 09:06
Конечно, ислам поставляет исламских террористов, с которыми Путин эффектно борется на телекамеру, но победить не может.
karlik_sbil_boing 25 января 2018 | 09:09
avp235: Главвор подлизнул чеченской макаке. Он давно продал русских чурбанам и хачилам.
vikwlad 25 января 2018 | 09:24
Путен перед своими выборами постоянно подхалимничает перед разными группами населения. То перед коммунистами, назвав труп упыря и террориста, который лежит в мавзолее - святыми мощами, то перед рабочими какого-нибудь завода -" Дай я тебя расцелую", теперь вот перед мусульманами.
vinibi 25 января 2018 | 09:10
avp235: Не может?- или не хочет?
avp235 25 января 2018 | 09:13
vinibi:
Не может. Мог бы - не заискивал бы перед муфтиями.
vasyakirin 25 января 2018 | 09:23
avp235: на 20млн мусульман 2млн верующих христиан, с кем выгоднее хороводить?
vinibi 25 января 2018 | 09:13
vinibi: Не все мусульмане террористы---НО все террористы мусульмане!!!
andreyoo 25 января 2018 | 09:22
vinibi: Ну... в 30-40х минувшего века англичан, напр., в Пелестине больше беспокоили террористы-евреи. И последние добились своего. И некоторые из них стали президентами и гордостью нации. И я не оправдываю арабов.
vinibi 25 января 2018 | 09:27
andreyoo: Вам батенька евреи видать не хило в штаны навалили-в каждом своем комменте их вспоминаете-хотя тут новость про ислам!!!
petrivanov 25 января 2018 | 09:11
Да роль ислама переоценить сложно! Кадыров, например, бесценен. А запрещённое в России ИГ чего стоит?!тобы человечество сегодня без ислама делало - не понятно!?
andreyoo 25 января 2018 | 09:14
Что характерно. Давеча студенту в кипе экзамен сдавать не разрешили. Тут была волна возмущения. Каждый первый "либеральный хомячек" обвинял и препода, и ректора, и россиян в фашизме, антисемитизме и пр.
А если бы запретили в хеджабе?
А если бы разрешили в хеджабе?
В ааком случае возмущений было б больше?
dr_nemos 25 января 2018 | 09:30
примеры приведите влияния ИСЛАМСКОЙ культуры на культуру России?
curious69_ 25 января 2018 | 09:30
Ничего удивительного. И у путина и у исламистов - идеальная модель общества - ФЕОДАЛЬНАЯ система.
sborisych 25 января 2018 | 09:34
Дык он ужо примет ислам, или таки нет? И с Эрдоганом ведь тогда будет полная любовь. Опять жеть помидоры охлосу..