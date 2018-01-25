Верховный суд Чечни должен рассмотреть жалобу защиты на заключение под стражу Оюба Титиева
Верховный суд Чечни должен рассмотреть жалобу защиты на заключение под стражу руководителя местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Ранее районный суд санкционировал арест правозащитника дол 9 марта. Титиев свою вину не признаёт. Он утверждает, что наркотики ему подбросили.
Комментарии3
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vik_tor 25 января 2018 | 09:11
Итог предсказуем.
vinibi 25 января 2018 | 09:16
Самый короткий анекдот-верховный суд чечни!!!
ivorytower 25 января 2018 | 09:28
Это начало конца деятельности экстремистской организации "Мемориал" на территории России.