В Подмосковье сегодня вынесут приговор бывшему главе Ногинского района Вадиму Рейтеру

Уголовное дело в отношении Вадима Рейтера возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Следствие утверждает, что занимая пост главы Ногинского района (он расположен на востоке Подмосковья) чиновник незаконно выделил частной строительной компании свыше 50 миллионов бюджетных рублей. Как пояснил сам подсудимый, акт о приемке работ он подписал, что называется, «авансом». Застройщик объяснил, что у него закончились деньги на строительство детского сада, чиновник же, дабы не нарушать сроки, принял решение, которое и привело в итоге к уголовному разбирательству. Вину свою Вадим Рейтер, впрочем, признал, потому судебные заседания проходят в особом порядке. Не исключено, что приговор судья огласит именно сегодня.

Максимальное наказание по статье о превышении должностных полномочий составляет 7 лет лишения свободы.