Мэру Махачкалы продлили арест на 2 месяца
По данным источников Интерфакса, Мусе Мусаеву официально предъявлено обвинение в превышении полномочий. Ранее сообщалось, что в отношении мэра расследуется уголовное дело о земельных махинациях. По предварительным данным, ущерб от этих действий составил около 80 миллионов рублей. Сам Мусаев своей вины не признаёт.
Комментарии1
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dekadik 25 января 2018 | 09:20
Тут два варианта могут быть, или был слишком честный или не поделился.