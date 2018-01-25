Мэру Махачкалы продлили арест на 2 месяца

По данным источников Интерфакса, Мусе Мусаеву официально предъявлено обвинение в превышении полномочий. Ранее сообщалось, что в отношении мэра расследуется уголовное дело о земельных махинациях. По предварительным данным, ущерб от этих действий составил около 80 миллионов рублей. Сам Мусаев своей вины не признаёт.