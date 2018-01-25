Рыболовное судно «Восток», на котором находится 21 россиянин, в Японском море будут искать круглосуточно...

Власти Сахалина рассчитывают, что моряков найдут живыми.

Медики на юге Приморья готовы оказать помощь возможным пострадавшим с пропавшего судна. Оно до сих пор не выходит на связь. Траулер Восток ищут корабли в Японском море, в район происшествия направили самолёт МЧС и несколько вертолётов. Власти Сахалина надеются, что люди живы: в районе где всё случилось, оживлённое судоходство. В правительстве региона предложили дождаться результатов поисковой операции. Ранее сообщалось о двух найденных спасательных жилетах и мусоре с Востока. Но чиновники сказали, что владелец судно это опроверг. К компании ДВ Флот, именно ей траулер принадлежит, претензий не было. Её суда выходят в море без нареканий, сообщил ТАСС глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Максим Козлов. Судно Восток, на нём был 21 житель Невельска, пропало ночью. Аварийный сигнал поступил когда траулер был в двухстах километрах к югу от мыса Гамова. Там сейчас сильный шторм. Траулер мог перевернуться. И экипаж вряд ли успел спустить на воду спасательный плот, сказал Интерфаксу источник в международных службах морского поиска и спасения.

Рыболовное судно Восток шло из Южной Кореи в порт Холмск Сахалинской области.