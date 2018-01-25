Три четверти россиян – 71 процент – хотят, чтобы наши спортсмены всё равно участвовали в Олимпиаде в Южной Корее

Это показал опрос Левада Центра, передаёт Интерфакс. При этом каждый пятый считает правильным, чтобы все спортсмены отказались от поездки в Пхёнчхан. 10 процентов респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос, При этом смотреть телевизионные трансляции Игр планируют две трети опрошенных.