Три четверти россиян – 71 процент – хотят, чтобы наши спортсмены всё равно участвовали в Олимпиаде в Южной Корее
Это показал опрос Левада Центра, передаёт Интерфакс. При этом каждый пятый считает правильным, чтобы все спортсмены отказались от поездки в Пхёнчхан. 10 процентов респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос, При этом смотреть телевизионные трансляции Игр планируют две трети опрошенных.
Комментарии20
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nina_hagen 25 января 2018 | 08:53
Ja! 71% россиян готовы сдать мочу на допинг-пробы в любое время года и суток независимо от своем похмельного и пост-наркотического состояния! Это патриотично! Ist patriotisch!
doorin 25 января 2018 | 09:00
Breaking news !!!
Вице-президент МОК сэр Крейг Риди (Великобритания) заявил,
что русским нечего делать на всех Олимпиадах
как минимум до 2024года и этот будет официально
оформлено на внеочередной сессии МОК в понедельник
5 февраля.
\ olympic.org \
ura_123 25 января 2018 | 09:22
doorin: И что,как обычно-везде русофобы?
А ведь могли дисквалифицировать пожизненно...
vukimov 25 января 2018 | 09:03
nina_hagen:
71% россиян готовы сдать мочу на допинг-пробы в любое время года и суток
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А немцы уже сдали всю мочу под Сталинградом?
eine deutsche Schlampe!
ura_123 25 января 2018 | 09:19
vukimov: Это сразу после Бреста?
evgolius7 25 января 2018 | 08:56
ШИЗОФРЕНИЯ накрыла страну...
Не зря Володька в прорубь нырял...
belovnikita 25 января 2018 | 08:56
А я хочу упразднить абсолютно всех споцменчиков, и всю около возящуюся массу дармоедов, таких как спортивные журналистики, и прочих, а высвободившиеся миллиарды денег потратить, например, на больных детей, а не побираться где только можно "поможите смс на лечение"
zemljanka 25 января 2018 | 08:57
Молодцы! Любят спорт. Сочувствуют сплртсменам.
И ненавидят зажравшихся мутко.
ura_123 25 января 2018 | 08:57
Пусть едут все! И майора Исимбаеву тоже прихватят,а то господдержки на этих "физкультурников" не напасёшься.
:-)
belovnikita 25 января 2018 | 08:59
ura_123: вряд ли эта поцриотка срашки из Монако в корейку поедет, в Монако то оно спокойнее, и коллега ху/ла террорист ын далеко...
ura_123 25 января 2018 | 09:09
belovnikita: Так а тож)))
Что то давно деффку не видать в рекламе таблеток,может приболела в своём Монако и чахнет в дали от родины?
belovnikita 25 января 2018 | 09:15
ura_123: теперь эта скакунья на палке спутниковые антенны рекламит - наверное чтоб в Монако сигналы с далекой Родины получать :-)
ura_123 25 января 2018 | 09:17
belovnikita: Да там Нагиев скачет,деффка статично на заднем фоне что-то бормочет)))
rico76 25 января 2018 | 09:06
Ну, по крайней мере теперь всем очевидно, что недопуск наших спортсменов до Олимпиады ни какого отношения к допинг-скандалу не имеет. Не допущены абсолютно чистые спортсмены. Все это - только политика. Маски сорваны...
ura_123 25 января 2018 | 09:12
rico76: А с чего это вы так уверенно пишите об "абсолютно чистых" ,есть информация лабораторных исследований или как всегда со слов "потерпевших" о их невиновности?
rico76 25 января 2018 | 09:20
ura_123: Покажите мне хоть одно обвинение Виктора Ана в допинге?
ura_123 25 января 2018 | 09:24
rico76: Дружок,я тебе что-комиссия МОК или ВАДА?
Что вам Путин говорил-идите в суд.. Сходили?
rico76 25 января 2018 | 09:35
ura_123: Дружок, вот именно суд должен доказать применение допинга спортсменом, а так, это только голословные обвинение. Презумпция невиновности - знакомо такое определение? Или балаболам. вроде тебя на это все насрать, и главное обвинить Россию?
Вся эта истерия рано или поздно закончится, а вот такие мудаки как ты, мудаками и останутся!)
midnightblues 25 января 2018 | 09:20
Чтобы силы этих дармоедов расходовались не зря-отправить на лесозаготовки во имя подвигов
belovnikita 25 января 2018 | 09:23
midnightblues: ну в лес не получится - сцарь всея сруси ху/ло давным давно весь лет отдал Китаю.
Так что если только мост в крысчанию строить этому стаду споцменчиков, да и сикать мельдонием им можно прямо в море, никто не увидит.