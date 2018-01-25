ЛДПР в ГД намерена внести на рассмотрение проект закона о запрете рекламы лекарств по телевидению и радио...

Фракция ЛДПР в Госдуме намерена внести сегодня на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона о запрете рекламы лекарств по телевидению и радио. В пояснительной записке авторы ссылаются на данные опросов, по которым 60 процентов россиян предпочитают самолечение, и только 13 – 20 процентов посещают врача в случае болезни. Депутаты считают, что во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, передаёт ТАСС.