ЛДПР в ГД намерена внести на рассмотрение проект закона о запрете рекламы лекарств по телевидению и радио
Фракция ЛДПР в Госдуме намерена внести сегодня на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона о запрете рекламы лекарств по телевидению и радио. В пояснительной записке авторы ссылаются на данные опросов, по которым 60 процентов россиян предпочитают самолечение, и только 13 – 20 процентов посещают врача в случае болезни. Депутаты считают, что во многом это обусловлено навязчивой рекламой лекарственных средств, передаёт ТАСС.
Комментарии6
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daos15 25 января 2018 | 08:49
Идея полезная. Но ТВ лоби это не допустит, бабла слишком много
darkshadownet_ 25 января 2018 | 09:02
daos15: ЛДПР часть этого бабла и возьмет, чтоб не прошло. Это такой рэкет в законе... На пустом месте создать проблему а потом снять бабла за ее устранение
patrik41 25 января 2018 | 09:09
ЛДПР в ГД намерена внести на рассмотрение проект закона о запрете рекламы лекарств по телевидению и радио...
Удар по "Эхо Москвы".
svoboda21vek Руслан Харламов 25 января 2018 | 08:53
в предпочтении самолечения не реклама виновата, а наш общий стиль жизни. Мы все болезни переносим на ногах, т.к. из-за своей всеобщей бедности мы не можем себе позволить лежать на больничных поскольку тогда ты ничего не заработаешь.
stas_russkiy 25 января 2018 | 09:00
"...предпочитают самолечение ... это обусловлено навязчивой рекламой..."
Сразу видно, что эти **** никогда не были ни в поликлиниках, ни в больницах, ну, в тех, с которыми приходится мириться 99% граждан России.
Можете себе представить больного депутата, в четыре часа утра в очереди за талончиком к врачу, который остался один на несколько кварталов, уже подал заявление на увольнение и отрабатывает две недели?
Попытка запрета информации, способствующей самолечению, при убитой озёрными бандитами, медицине - это продолжение геноцида российского населения - одна из целей Гитлера, реализуемая озёрной бандой.
ura_123 25 января 2018 | 09:01
А откуда ВладимирВольфович будет узнавать о современных седативных препаратах которые так необходимы вождю либеральных демократов?
А то у дедушки то сапоги в Индийском океане,то беременная журналистка...