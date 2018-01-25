В Москве на проспекте Мира автомобиль врезался в автобусную остановку вчера вечером
В Москве на проспекте Мира автомобиль врезался в автобусную остановку. Это произошло вчера вечером. По уточнённой информации, пострадали два пешехода, погиб один человек – пассажир автомобиля, водитель от медицинской помощи отказался. По некоторым данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишён прав.
Комментарии2
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rom8883 25 января 2018 | 09:01
Пьяный без прав за рулём - в какой стране это встречается чаще?
curious69_ 25 января 2018 | 09:03
Насколько интересен сам сайт ЭХА, своими авторами , настолько же отвратительна РЕДАКТУРА новостной ленты сайта. Не говоря уже о зачастую полной безграмотности в синтаксисе русского языка, редактор ставит НЕПРОВЕРЕННЫЕ "новости" по образцу жёлтой прессы. Вчера вечером говорилось о ТРУПЕ в багажнике ,который от удара ,ПРОЛОМИВ задние и передние сиденья и лобовое стекло , вылетел на дорогу перед автомобилем. Формулировка из сумашедшего дома или корр. - выпускники дома -2.