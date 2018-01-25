В Москве на проспекте Мира автомобиль врезался в автобусную остановку вчера вечером

В Москве на проспекте Мира автомобиль врезался в автобусную остановку. Это произошло вчера вечером. По уточнённой информации, пострадали два пешехода, погиб один человек – пассажир автомобиля, водитель от медицинской помощи отказался. По некоторым данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишён прав.