Дональд Трамп вновь подтвердил, что готов дать показания по российскому делу под присягой. Он сказал, что с нетерпением ждёт этого события, напомнив, что никакого сговора не было.

По данным телеканала Fox News, уже более 20 работников Белого дома дали показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. Помимо этого, на вопросы по вмешательству извне в выборы ответили 17 бывших сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, и ещё 11 человек, имевших прямое отношение к его избирательной кампании. В Белом доме такой уровень сотрудничества со следствием считают беспрецедентным.