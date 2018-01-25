Трамп вновь подтвердил, что готов дать показания по российскому делу под присягой
Дональд Трамп вновь подтвердил, что готов дать показания по российскому делу под присягой. Он сказал, что с нетерпением ждёт этого события, напомнив, что никакого сговора не было.
По данным телеканала Fox News, уже более 20 работников Белого дома дали показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. Помимо этого, на вопросы по вмешательству извне в выборы ответили 17 бывших сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, и ещё 11 человек, имевших прямое отношение к его избирательной кампании. В Белом доме такой уровень сотрудничества со следствием считают беспрецедентным.
Комментарии3
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vaka257 25 января 2018 | 08:53
В полку "наших ястребов" пополнение, ещё один - сначала в пепел, потом в штыковую.
Костин предупредил, если США продолжат вводить санкции, это станет сигналом объявления войны.
С такими чудо-богатырями ничего не страшно...
rom8883 25 января 2018 | 09:07
Вот если бы так в России могли допрашивать всех в кремле и госдуме!
ostanovka 25 января 2018 | 09:18
"он напомнил" - интересно кому?
А вообще ясен пень, был не сговор, а договор.
По которому Трамп получал помощь при избрании, взамен оказывая некоторые дипломатические услуги. Ну, обманул трампусик малеха русичей. Чо кричать? Насинг персонал, джяст бизнес!