Верховный суд отменил решение о выдворении заграницу журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Тем не менее, его всё еще могут выслать, — сказала «Эху Москвы» руководитель пресс-службы Надежда Прусенкова. Надежда Прусенкова добавила, что теперь это дело снова должны рассмотреть в одном из московских городских судов, и должна быть отдельно назначена дата его рассмотрения.