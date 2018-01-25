Верховный суд отменил решение о выдворении заграницу журналиста «Новой газеты» Али Феруза
Тем не менее, его всё еще могут выслать, — сказала «Эху Москвы» руководитель пресс-службы Надежда Прусенкова. Надежда Прусенкова добавила, что теперь это дело снова должны рассмотреть в одном из московских городских судов, и должна быть отдельно назначена дата его рассмотрения.
Комментарии2
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rampa 25 января 2018 | 08:46
почему он не уезжает на Запад?
g_e_e__p 25 января 2018 | 08:49
rampa: Один уже уехал во Францию ! Так же будет и с этим.Это здесь с ними цацкаются, а там разговор короткий.
И вообще,Наши либералы непоследовательны. Сначала обвиняют Путина в том что в Москве гастарбайтеров развёл немеряное количество, и тут же противоречат сами себе требуя оставить в России гастарбайтера, да ещё незаконно находящегося на территории России.