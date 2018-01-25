Верховный суд Чечни должен рассмотреть жалобу защиты на заключение под стражу Оюба Титиева
Верховный суд Чечни должен рассмотреть жалобу защиты на заключение под стражу руководителя местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Ранее районный суд санкционировал арест правозащитника дол 9 марта. Титиев свою вину не признаёт. Он утверждает, что наркотики ему подбросили.
Комментарии3
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arye_11 25 января 2018 | 08:38
Так и представляю себе суровых, неподкупных "чеченских судей", для которых нет ничего выше Закона.
Ни авторитет властителя, ни просьбы. ни запугивания на них не действуют.
Закон, закон и еще раз закон.
Так издавна принято в Чечне.
allid 25 января 2018 | 08:56
"Верховный суд Чечни..."
Анекдот!
rom8883 25 января 2018 | 09:09
allid: А там по шариату адвокат положен?