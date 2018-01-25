Верховный суд Чечни должен рассмотреть жалобу защиты на заключение под стражу Оюба Титиева

Верховный суд Чечни должен рассмотреть жалобу защиты на заключение под стражу руководителя местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Ранее районный суд санкционировал арест правозащитника дол 9 марта. Титиев свою вину не признаёт. Он утверждает, что наркотики ему подбросили.