Российские власти продолжат поддерживать исламское образование через крупные государственные вузы

Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с муфтиями в Казани. По его словам, такое образование крайне важно для молодёжи, в среде которой много проблем и идей, порой деструктивных. Председатель духовного Управления мусульман России Равиль Гайнутдин ранее попросил сократить число светских вузов – партнёров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования. Он посетовал на то, что большая часть выделяемых средств не доходит до исламских учебных заведений.