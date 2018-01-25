Российские власти продолжат поддерживать исламское образование через крупные государственные вузы
Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с муфтиями в Казани. По его словам, такое образование крайне важно для молодёжи, в среде которой много проблем и идей, порой деструктивных. Председатель духовного Управления мусульман России Равиль Гайнутдин ранее попросил сократить число светских вузов – партнёров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования. Он посетовал на то, что большая часть выделяемых средств не доходит до исламских учебных заведений.
Комментарии10
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vaka257 25 января 2018 | 08:37
Путин совсем не заглядывает в Конституцию(а может быть впал в маразм) - там ясно прописано,что церковь отделена от государства...
chapter_2 25 января 2018 | 09:02
vaka257: Расходование народных денег на неконституционные цели - преступление!
avp235 25 января 2018 | 08:39
Они сто, совсем темные? Какое исламское образование? У нас церковь ОТДЕЛЕНА от государства. Поддержка исламского образования НЕЗАКОННА.
gvs 25 января 2018 | 08:44
Исламский Государственный Институт Логистики. Сокращенно: ИГИЛ )))
from_russia_with_boyaryshnik 25 января 2018 | 08:44
Любая религия - рудимент пещерной жизни человеков , если они продолжают обращаться к ней , да и ещё в лице государства , значит у них что - то с головой :)
vaka257 25 января 2018 | 08:49
Игорь Губерман
Бюрократизм у нас от немца,
а лень и рабство — от татар,
и любопытно присмотреться,
откуда винный перегар.
zemljanka 25 января 2018 | 08:53
Нет же исламских семинарий, вот и учатся в светских вузах.
moskalito 25 января 2018 | 08:53
А как же обстоят дела с университетским образованием для католиков, буддистов, баптистов, церковью макаронного монстра и.т.д? Вдруг буддисты обидятся и Путлеру просветление в мозгах сделают.
dew_point 25 января 2018 | 09:00
Аллаху акбар, православные!
Именно сейчас в социальную структуру общества закладывается бомба которая неплохо рванет в не столь отдаленном будущем. Так держать товарищи. День в котором нет сомнения приближается и я считаю это дело чести каждого приближать его наступление всеми силами. Иным способом, увы, поменять ничего не получится.
avp235 25 января 2018 | 09:30
dew_point:
Об этом лучше всех написал Андрей Пионтковский "Бомба, готовая взорваться".