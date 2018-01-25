Власти Сахалина рассчитывают на то, что судно «Восток» удастся найти

Специалисты отмечают, что в данном районе оживлённое судоходство. Экипаж мог воспользоваться спасательным плотом. К поискам пропавших рыбаков подключена авиация. Аварийный радиобуй судна «Восток» сработал в Японском море в двухстах километрах южнее мыса Гамова. Экипаж состоит из 21 россиянина. Попытки связаться с судном не дали результатов.