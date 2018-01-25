Власти Сахалина рассчитывают на то, что судно «Восток» удастся найти
Специалисты отмечают, что в данном районе оживлённое судоходство. Экипаж мог воспользоваться спасательным плотом. К поискам пропавших рыбаков подключена авиация. Аварийный радиобуй судна «Восток» сработал в Японском море в двухстах километрах южнее мыса Гамова. Экипаж состоит из 21 россиянина. Попытки связаться с судном не дали результатов.
Комментарии3
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rampa 25 января 2018 | 08:51
пусть люди спасутся
fedya_111 25 января 2018 | 08:59
Правильное предложение.
Не надо "помогать печени" смесью мела и аскорбинки за 1000 рублей.
И вообще, препараты принимаются при крайней необходимости, обязательно(!) и только , по назначению врача.
from_russia_with_boyaryshnik 25 января 2018 | 09:00
Человеки любят жрать крабов, но похоже у крабов появился шанс попробовать человеченки.