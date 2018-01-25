Цена барреля нефти марки «Брент» превысила 71 доллар
Это наивысший показатель с декабря 2014 года. На днях министры стран ОПЕК признали, что уровень исполнения сделки по ограничению добычи в прошлом году в среднем достиг 107 процентов.
Напомним, Россия, Саудовская Аравия и ещё 22 страны начали сокращать добычу нефти год назад для того, чтобы стабилизировать спрос и убрать с рынка рекордные излишки запасов.
Комментарии8
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eternity88 25 января 2018 | 08:23
Как я рад за Игорь Иваныча! Наконец-то сможет себе не жалкие 17,5 миллионов бакинских оклада положить, а все 30, и Лешку Миллера уесть!
kapitonovih_36 25 января 2018 | 08:35
71 бакс...да не может быть...в 18 году нефть должна быть по 10-12 баксов, так пейсатые аналитике важно заявляли...
arye_11 25 января 2018 | 08:51
kapitonovih_36:
"Я тэбэ адын умный вэщ скажу, толька ты нэ абыжайся".
30 лет назад таки случилось - нефть действительно рухнула до 10-12 баксов, а вместе с нефтью рухнула костями и твоя бывшая страна.
Сейчас, считай пронесло.
С 35 баксов в 2014 нефть не упала вниз, а наоборот, выросла в два раза.
А если бы все-таки упала до 10?
Опять бы твоя страна костями загремели.
Молись, молись ежедневно и еженощно Матушке Углеводородице и трем деточкам еённым - Авось, Небось и Как-Нибудь.
З.Ы.
А вообще хреново, когда самая богатая страна мира существует по принципу "Русской Рулетки" - али пронесет али не пронесет
belimbai 25 января 2018 | 09:00
arye_11: Когда распался СССР....нефть была около 20 баксов....а в 1998 была и ниже 10.....Учите...как говорится историю мой страны...Знаток блин.
astet 25 января 2018 | 08:25
71 доллар за баррель?
Слава великому Путину!!!
Если бы не он,
нефть ни за что не поднялась бы в цене!
kays 25 января 2018 | 08:26
Опачки! А как демшиза ликовала, когда цена нефти падала, какие надежды питала на крах ненавистной России... Вспомним-ка:
"pomapamzahob 17 ноября 2016 | 02:11
цена нефти уверенно стремится к 0.
17 ноября 2016 | 02:25
petrmarkov: наоборот, новость прекрасная! Рашка наконец-то обесценится, и, может быть, на ее месте образуется что-то пристойное.
17 ноября 2016 | 03:44
Вот действительно приятная новость. Ура-а-а! Теперь то уж путинскому режиму хана и Россия сможет пойти по пути технологической революции вместе с развитыми цивилизованными странами. Сырьевики и примкнувшие к ним силовики в жопе. Теперь Трамп плюнет на путинские интрижки слюной и пошлет его лесом.
17 ноября 2016 | 04:42
В конце ноября если ОПЕК не договорится о снижении объёмов добычи нефти и подтвердится, что найденные запасы нефти не "утка", то - есть произойдёт наложение события на событие, то тогда нефть может упасть и до 20$ за баррель.
Вот и посмотрим тогда на благостное лицо Медведева.
17 ноября 2016 | 08:00
Новогодний подарок Трампа Путину "
kaplan911 25 января 2018 | 08:37
Сечин, наверное, потирает руки......от удовольствия.
Нам - по боку.
Цена на бензин только растёт.
max3446 25 января 2018 | 09:05
слышите глухие удары, которые периодически по России и очень часто из Украины доносятся? Это либарастя и хохлы от злости с разбегу в стены бьются