Цена барреля нефти марки «Брент» превысила 71 доллар

Это наивысший показатель с декабря 2014 года. На днях министры стран ОПЕК признали, что уровень исполнения сделки по ограничению добычи в прошлом году в среднем достиг 107 процентов.

Напомним, Россия, Саудовская Аравия и ещё 22 страны начали сокращать добычу нефти год назад для того, чтобы стабилизировать спрос и убрать с рынка рекордные излишки запасов.