Кабмин рассмотрит законопроект, разрешающий рекламу произведенного в ЕАЭС вина

Правительство России рассмотрит законопроект, снимающий запрет на рекламу вина, произведённого из местного винограда, в странах Евразийского Экономического Союза. Специальная комиссия уже одобрила этот документ в начала января. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачёв говорил, что реклама российского вина поможет отечественным виноделам развивать производство и улучшать качество продукции.

Стоит отметить, что реклама вина разрешена сейчас только в печатных изданиях, а на телевидении и радио – в определённое время.