Кабмин рассмотрит законопроект, разрешающий рекламу произведенного в ЕАЭС вина
Правительство России рассмотрит законопроект, снимающий запрет на рекламу вина, произведённого из местного винограда, в странах Евразийского Экономического Союза. Специальная комиссия уже одобрила этот документ в начала января. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачёв говорил, что реклама российского вина поможет отечественным виноделам развивать производство и улучшать качество продукции.
Стоит отметить, что реклама вина разрешена сейчас только в печатных изданиях, а на телевидении и радио – в определённое время.
Комментарии3
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man26 25 января 2018 | 08:28
Наше порошковое безвредно, в отличие от натурального буржуйского?
gvs 25 января 2018 | 08:31
Вино из местного сока и местного же спирта )))
vagrancy 25 января 2018 | 08:46
Если нельзя, но очень хочется, то можно :-)