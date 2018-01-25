Следственный комитет проводит проверку после взрыва газовых баллонов в жилом доме в Екатеринбурге

По предварительным данным, в результате пострадал один человек. Взрывной волной повреждены внутренние стены на одном из этажей и двери расположенных там квартир. Жильцы дома, а это несколько десятков человек, уже вернулись в свои квартиры. Отселены только те, чьё жильё пострадало

Почему произошёл взрыв двух пятилитровых газовых баллонов, предстоит выяснить.