Следственный комитет проводит проверку после взрыва газовых баллонов в жилом доме в Екатеринбурге
По предварительным данным, в результате пострадал один человек. Взрывной волной повреждены внутренние стены на одном из этажей и двери расположенных там квартир. Жильцы дома, а это несколько десятков человек, уже вернулись в свои квартиры. Отселены только те, чьё жильё пострадало
Почему произошёл взрыв двух пятилитровых газовых баллонов, предстоит выяснить.
Комментарии1
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vlabumur 25 января 2018 | 08:35
Управление подтверждает данные свердловской полиции о том, что ЧП случилось после того, как один из жителей дома вышел покурить, после чего произошел взрыв.
Дачные баллоны хранили в коридоре городской квартиры..
Конечно сами виноваты,но и на даче не оставишь.почему хранили не на балконе?