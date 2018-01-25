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08:15, 25 января 2018

Следственный комитет проводит проверку после взрыва газовых баллонов в жилом доме в Екатеринбурге

По предварительным данным, в результате пострадал один человек. Взрывной волной повреждены внутренние стены на одном из этажей и двери расположенных там квартир. Жильцы дома, а это несколько десятков человек, уже вернулись в свои квартиры. Отселены только те, чьё жильё пострадало
Почему произошёл взрыв двух пятилитровых газовых баллонов, предстоит выяснить.

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vlabumur 25 января 2018 | 08:35

Управление подтверждает данные свердловской полиции о том, что ЧП случилось после того, как один из жителей дома вышел покурить, после чего произошел взрыв.

Дачные баллоны хранили в коридоре городской квартиры..
Конечно сами виноваты,но и на даче не оставишь.почему хранили не на балконе?

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