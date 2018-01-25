Российские студенты отмечают Татьянин день

По традиции, сегодня во многих городах для них подготовлены специальные мероприятия.

Столичных студентов ждут скидки на городских катках. На ВДНХ – до половины стоимости билета. А если к тому же студентку зовут Татьяной – то вообще бесплатно, обещали в мэрии. На катках в 16 парках бесплатно будут пропускать всех, у кого есть студенческий билет и удостоверение личности. И такая же привилегия – для всех Татьян. Сегодня подобные льготы действуют в Парке Горького, саду «Эрмитаж», Измайловском парке, «Сокольниках» и других. Кое-где также предоставят скидку на прокат коньков. Еще бесплатно сегодня пустят студентов в музей Победы на Поклонной горе. И пройти так только по студенческому можно будет до воскресенья. Некоторые московские кинотеатры обещают скидки студентам на сеансы после двух часов дня и до самой ночи. Также для студентов сегодня будут действовать льготы на входной билет на Останкинскую башню – они будут стоить почти вполовину дешевле.

В московских вузах также проходят праздничные мероприятия. А вот в МГУ основные гуляния, с традиционной церемонией разлива медовухи ректором университета, запланированы на завтра.