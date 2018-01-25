Компания «Вольга» получила официальное письмо от Минкульта об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина»

Компания «Вольга» получила официальное письмо от Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина». После этого прокатчик обещал направить уведомление во все кинотеатры. Между тем, билеты на британскую комедию вплоть до вчерашнего вечера были в открытой продаже в ряде московских кинотеатров. В «Пионере» фильм до сих пор стоит в расписании. В Кинотеатрах пообещали, что при получении официального уведомления об отзыве прокатного удостоверения зрителям вернут деньги.

Владельцы кинотеатров попросили премьер-министра Дмитрия Медведева и Федеральную Антимонопольную Службу изменить законодательство о прокатных удостоверениях. Сейчас сотрудники министерства культуры слишком сильно влияют на работу индустрии, — сказал «Эху Москвы» председатель совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Сергей Березин подчеркнул, что важно более чётко прописать процедуру и сроки отказа выдачи прокатного удостоверения на фильмы.