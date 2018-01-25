Компания «Вольга» получила официальное письмо от Минкульта об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина»
Владельцы кинотеатров попросили премьер-министра Дмитрия Медведева и Федеральную Антимонопольную Службу изменить законодательство о прокатных удостоверениях. Сейчас сотрудники министерства культуры слишком сильно влияют на работу индустрии, — сказал «Эху Москвы» председатель совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Сергей Березин подчеркнул, что важно более чётко прописать процедуру и сроки отказа выдачи прокатного удостоверения на фильмы.
Комментарии5
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ansh 25 января 2018 | 08:17
Сталин жив?
nikvol 25 января 2018 | 08:26
ansh: Сталин жив?
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Хотите «убить Сталина», Дмитрий Анатольевич? Действительно хотите? Я Вам подскажу, с чего начать. Уничтожьте коррупцию без расстрелов, поднимите промышленность без ГУЛАГа, укрепите обороноспособность, восстановите науку и образование, решите вопрос здравоохранения, демографии, безопасности, законности. Сделайте это. Воодушевите народ. Убедите его в том, что Вы в нем нуждаетесь и не дадите его в обиду. Что для этого надо сделать, Вы и сами знаете. Прекрасно знаете. И тогда — о Сталине уже никто и не вспомнит. Будут помнить — Вас. И только Вас.
Ну а пока — имеем то, что имеем. А значит, Сталин — по-прежнему очень актуален. (С)
http://www.rus-obr.ru/opinions/4566
drgonish 25 января 2018 | 08:19
Это же ЦЕНЗУРА!
А вообще, я - за.
laksap 25 января 2018 | 08:26
Представьте кинокомедию про Освенцем или про Бабий Яр.
Представьте вой на Эхе и как то всё станет понятнее.
drgonish 25 января 2018 | 08:44
Про принцессу Диану будет достаточно. Хотя, лучше чем обмениваться помоями, лучше их сразу кидать в мусорный бак, без особого обсуждения.