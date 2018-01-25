«Роснефть» и итальянская компания «Эни» опровергли сообщения о приостановке совместного проекта из-за санкций
Ранее об этом говорили зарубежные партнеры российского концерна.
«Никто ничего не приостанавливает, что касается всего остального — обращайтесь в «Эни» — это заявил накануне вечером ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Дело в том, что на международном форуме в Давосе глава совета директоров итальянской компании Эмма Марчегалья сообщила, что «Эни» вынуждена остановить бурение поисково-разведочной скважины в Черном море на совместном с «Роснефтью» проекте «Западно-Черноморская площадь» из-за новых санкций США. Во всяком случае так ее слова передали многие СМИ. Однако вскоре Эмма Марчегалья пояснила Интерфаксу, что бурение разведочной скважины в Черном море идет по плану. Но компания продолжает постоянно следить за тем, чтобы ее деятельность соответствовала принятым санкциям. Скважину начали бурить в декабре прошлого года.
Тем временем, к 29 января Конгрессу США должен быть представлен список бизнесменов и чиновников, близких к руководству России. Против них могут ввести персональные санкции.
Комментарии2
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daos15 25 января 2018 | 08:15
Собака лает, а караван идёт )
davi__koloradov 25 января 2018 | 08:28
рашка верещит, а Америка спокойно затягивает удавку санкций ;)))