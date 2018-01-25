«Роснефть» и итальянская компания «Эни» опровергли сообщения о приостановке совместного проекта из-за санкций

Ранее об этом говорили зарубежные партнеры российского концерна.

«Никто ничего не приостанавливает, что касается всего остального — обращайтесь в «Эни» — это заявил накануне вечером ТАСС пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Дело в том, что на международном форуме в Давосе глава совета директоров итальянской компании Эмма Марчегалья сообщила, что «Эни» вынуждена остановить бурение поисково-разведочной скважины в Черном море на совместном с «Роснефтью» проекте «Западно-Черноморская площадь» из-за новых санкций США. Во всяком случае так ее слова передали многие СМИ. Однако вскоре Эмма Марчегалья пояснила Интерфаксу, что бурение разведочной скважины в Черном море идет по плану. Но компания продолжает постоянно следить за тем, чтобы ее деятельность соответствовала принятым санкциям. Скважину начали бурить в декабре прошлого года.

Тем временем, к 29 января Конгрессу США должен быть представлен список бизнесменов и чиновников, близких к руководству России. Против них могут ввести персональные санкции.