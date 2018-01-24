Папа Римский выразил отношение к фейковым новостям и рассказал, откуда происходит это явление и как с ним бороться

Папа Римский Франциск выразил свое отношение к фейковым новостям и поделился соображениями о том, откуда происходит это явление и как с ним бороться. В частности, Папа назвал библейского змея-искусителя создателем первого фейка, с которого началась история человеческого грехопадения. По словам понтифика, постоянное воздействие лживых слов приводит к затемнению внутренней жизни человека. В качества довода он привел «просветляющее наблюдение, сделанное Федором Достоевским в романе «Братья Карамазовы».