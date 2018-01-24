Папа Римский выразил отношение к фейковым новостям и рассказал, откуда происходит это явление и как с ним бороться
Папа Римский Франциск выразил свое отношение к фейковым новостям и поделился соображениями о том, откуда происходит это явление и как с ним бороться. В частности, Папа назвал библейского змея-искусителя создателем первого фейка, с которого началась история человеческого грехопадения. По словам понтифика, постоянное воздействие лживых слов приводит к затемнению внутренней жизни человека. В качества довода он привел «просветляющее наблюдение, сделанное Федором Достоевским в романе «Братья Карамазовы».
Комментарии9
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g_e_e__p 24 января 2018 | 21:08
Ну и фантазёр этот Папа!
perestarok 24 января 2018 | 21:11
"В частности, Папа назвал библейского змея-искусителя создателем первого фейка, с которого началась история человеческого грехопадения…"
Остальные фейки создали англосаксы, продолжатели дела змея-искусителя.
blahovdav 24 января 2018 | 21:21
perestarok: Остальные фейки создали англосаксы, продолжатели дела змея-искусителя./// А путлеровские твари , которые создали фейки про распятых мальцов, фашистов и карателей в Украине- святые?? Свинья свиньей остается всегда, старикашка....
sisyanfashist 24 января 2018 | 21:24
blahovdav: Свинья свиньей остается всегда...тут ты прав , хохлов не исправить !
perestarok 24 января 2018 | 21:43
sisyanfashist: "хохлов не исправить !"
Хохлы - порождение англосакской пропаганды 70 лет.
perestarok 24 января 2018 | 21:30
blahovdav: " старикашка...."
А почему подпись с маленькой буквы? Что в школе плохо учились?
riots 24 января 2018 | 21:26
Фейк с часами был самым зачетным.
perestarok 24 января 2018 | 21:33
riots: "Фейк с часами был самым зачетным."
Самый зачётный фейк англосаксов, что пролетел самолёт сирийских ВВС и запахло зарином. Зарин не пахнет.
kaplan911 24 января 2018 | 21:38
\\ По словам понтифика, постоянное воздействие лживых слов приводит к затемнению внутренней жизни человека. \\
Точняк.
Вон как портянки зомбированы.......всего за 11-80.
И никакой жизни. Ни внутренней и ни внешней.