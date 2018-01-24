Книга Майла Вольфа «Огонь и ярость в Белом доме Трампа» стала бестселлером

Как сообщает Ассошиэйтед пресс, за три недели с начала продаж разошлось уже более миллиона семисот тысяч экземпляров. Ранее агентство Блумберг сообщало, что автор может заработать на книге около 7,5 миллионов долларов. Кроме того, Вольф может продать права на экранизацию.