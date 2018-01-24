Книга Майла Вольфа «Огонь и ярость в Белом доме Трампа» стала бестселлером
Как сообщает Ассошиэйтед пресс, за три недели с начала продаж разошлось уже более миллиона семисот тысяч экземпляров. Ранее агентство Блумберг сообщало, что автор может заработать на книге около 7,5 миллионов долларов. Кроме того, Вольф может продать права на экранизацию.
Комментарии5
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metalag 24 января 2018 | 21:09
Помнится, в конце 90 годов стала бестселлером книга бывшего охранника Ельцина. Коржакова.
Книга называлась : "От рассвета до заката".
idshoohov 24 января 2018 | 21:37
metalag:
Не помню. Сколько Кержаков за неё получил?
virgenu 24 января 2018 | 21:37
Странно, почему Конгресс и Белый дом не запретил эту книгу по примеру путинских чиновников. Неужели американцы умнее россиян? Нет на них Медынского, или Михаила Суслова- учить уму разуму.
metalag 24 января 2018 | 22:14
virgenu: Так и в России не запретили книгу Коржакова.про Ельцина!
konvoi 24 января 2018 | 21:38
Хм, мудаки. Сами сеють сами жнуть.