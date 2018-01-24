Обвиняемого в теракте в магазине «Перекресток» в Петербурге собираются отправить на судебно-психиатрическую экспертизу

Обвиняемого в теракте в магазине «Перекресток» в Петербурге Дмитрия Лукьяненко собираются отправить на судебно-психиатрическую экспертизу. Как сообщила ТАСС адвокат Елена Корнилова, такое решение принял следователь. В результате взрыва у камер хранения супермаркета, 27 декабря, пострадали 18 человек.