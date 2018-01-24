Директор московской школы самоопределения им. Тубельского Сергей Москаленков подал в отставку
После затяжного конфликта с родителями учеников по поводу школьных реформ он написал заявление «по семейным обстоятельствам». У себя в Фейсбуке он пишет, что возникшие в школе трения мешают его общению с семьей, а продолжение диалога полностью заблокировано родителями. В интервью Бизнес-ФМ директор уточнил, что пока находится в отпуске, а окончательное решение об увольнении должен принимать Департамент образования Москвы.
Комментарии4
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karlik_sbil_boing 24 января 2018 | 21:03
Школьными реформами он называет обираловку родителей?
zemljanka 24 января 2018 | 21:26
Правильно сделал.
Хватит выпитой крови.
Им.
И у него.
Школа- стихийное бедствие.
Желаю детям и родителям сил пережить. Без серьезных потерь.
mr_vaxo_ 24 января 2018 | 21:34
zemljanka: Попытка уничтожить Школу и превратить ее в муниципальное образовательное учреждение (МОУ) не удалась.
И это приятно.
goplomax 24 января 2018 | 22:03
Только активные действия людей привели к победе. Без протестов ничего не добьёшься.