Директор московской школы самоопределения им. Тубельского Сергей Москаленков подал в отставку

После затяжного конфликта с родителями учеников по поводу школьных реформ он написал заявление «по семейным обстоятельствам». У себя в Фейсбуке он пишет, что возникшие в школе трения мешают его общению с семьей, а продолжение диалога полностью заблокировано родителями. В интервью Бизнес-ФМ директор уточнил, что пока находится в отпуске, а окончательное решение об увольнении должен принимать Департамент образования Москвы.