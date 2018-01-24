Бывшему кировскому губернатору Никите Белых на заседание суда в СИЗО «Матросская тишина» снова вызывали врача

В восьмом часу вечера он пожаловался на головную боль. Как сообщает «Новая газета», врача попросила вызвать сама судья, Татьяна Васюченко. Двумя часами ранее прокуроры в ходе прений запросили для Белых 10 лет колонии строгого режима и сто миллионов штрафа. Защита, в свою очередь, просила оправдать подсудимого по всем эпизодам.