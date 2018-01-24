Бывшему кировскому губернатору Никите Белых на заседание суда в СИЗО «Матросская тишина» снова вызывали врача
В восьмом часу вечера он пожаловался на головную боль. Как сообщает «Новая газета», врача попросила вызвать сама судья, Татьяна Васюченко. Двумя часами ранее прокуроры в ходе прений запросили для Белых 10 лет колонии строгого режима и сто миллионов штрафа. Защита, в свою очередь, просила оправдать подсудимого по всем эпизодам.
Комментарии15
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sim 24 января 2018 | 21:03
Садисты
yrich040 24 января 2018 | 21:07
Либеральное ворье!!!!!
Бил себя в грудь на Болотной и спустил все это движение в сортир,как фекалию!
alexandr_l 24 января 2018 | 21:41
yrich040: про Болотную подробнее, плиз
metalag 24 января 2018 | 21:15
sim: Так Вы сначала разберитесь! Белых - "жертва", либо простой коррупционер?
Вы против коррупции?:))))))
Или Вы за защиту тех, кто Вам лично симпатичен?
oldcitizen 24 января 2018 | 21:24
metalag: Так Вы сначала разберитесь! Белых - "жертва", либо простой коррупционер?
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В этом обязан был разобраться суд. Но разбираться он не стал, а занялся элементарными пытками. Доказательства "взятки" доказывают только ФСБ-шную разводку. Любой суд, даже гитлеровский, отпустил бы Никиту "за недоказанностью". Я совсем не сторонник того, кто решился играть по путинским правилам. Я за право человека на справедливое судебное разбирательство и против пыток. Но, стараниями путинской клики, остатки правосудия в стране уничтожены...
yrich040 24 января 2018 | 21:39
oldcitizen: А слабо сказать все тоже самое в отношении Виктора Бута и Ярошенко?
Там все очевидно и даже твоего ума достаточно!
sim 24 января 2018 | 21:46
yrich040: Не слабо. Там вам мозги промыл 1 канал, тщательно, как тетя Ася. И Бут, и Ярошенко - солдаты удачи. Хотели побыстрому бабки срубить на криминале - не вышло. Теперь заказчики (те, что заказали вам мозги промыть) делают из контрабандистов героев.
А суд там разобрался. Потому что там - СУД. А здесь - имитация. И глупые зрители 1 канала.
yrich040 24 января 2018 | 21:58
sim: Не надо пустой болтовней подчеркивать свою тупость.
Там,якобы,суд,тут не суд! Там умные,тут 1 канал!!!
Все это демагогия! Побереги силы для дураков,мне не надо парить мозги!
metalag 24 января 2018 | 21:55
oldcitizen:А Вы помните, кто был помощниками у Белых?
Маша Гайдар и, дважды осужденный , борец с коррупцией - Навальный....:))))))
alexandr_l 24 января 2018 | 22:23
metalag: Белых страдает за отказ дать нужные показания на суде над дважды оправданным ЕСПЧ Навальным. Гайдар никто не судил, не врите.
uaslavaua 24 января 2018 | 21:08
Почему все так распереживались за этого бугая? Когда было все в порядке, так путина боготворил, а как взятку получил, тут же узник совести. Лучше бы озаботились «правозащитники» за осуждения невиновных, пытки и законодательство, та же дикрининализация побоев, что фактически узаконивает насилие над жёнами
Но у «правозащитников» есть более важные задачи, как например защита гомиков в Чечне
metalag 24 января 2018 | 21:12
uaslavaua: Вот и я о том же. Либо Никита Белых - безвинный" узник совести"...либо простой взяточник?:))))))
koma 24 января 2018 | 21:21
Я чего-то не понимаю. Эти козлы решили его убить?
liberal_vulgaris 24 января 2018 | 21:28
Забавно. Пока был на свободе, белых брал взятки и плясал хава нагилу вприсядку. А тут совсем больной стал :)
good__world 24 января 2018 | 21:30
Очень жалко Белыха
Нынче жизнь его плоха.