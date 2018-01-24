В Германии обнаружили чудом сохранившуюся часть Берлинской стены
Немецкий историк Кристиан Борман нашел забытый 80-метровый фрагмент в столичном округе Панков в лесополосе. На стене сохранились остатки колючей проволоки и сигнальных проводов охранной системы. Как передает Интерфакс, историк утверждает, что знал об этом участке сооружения с 1999 года, но держал информацию в секрете ради сохранения стены как исторического памятника.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
metulag 24 января 2018 | 20:43
Ну, от нацистской Германии сохранили концлагеря, чтобы немцы помнили и ужасались.
От социалистической - фрагмент стены.
С колючей проволокой.
Символично.
metalag 24 января 2018 | 20:56
metulag: Неуважаемый двойник! Тебе на надоело писать под "почти чужим" ником?
А взять твой старый ник ты боишься?:))))))
Я, понимаю, почему ты боишься.... - я ведь твой старый ник постоянно баню!
Так ведь я баню и твой новый.....
metalag 24 января 2018 | 20:51
А Горбачев был дурак. Не в смысле оскорбления, а по сути констатации факта:
- полный дурак!
Сдал все наследие СССР за копейки.....
polsan 24 января 2018 | 21:00
metalag: сам то он под Мюнхеном на вилле прожил и продаёт её за 7 миллионов евро... может уже продал. Так что он про себя не забыл!
metalag 24 января 2018 | 21:24
polsan: Так Президент СССР обязан был заботиться не о собственной вилле......
snips 24 января 2018 | 21:19
metalag: банщик лицо умой от росы
ed10075 24 января 2018 | 20:53
Кстати, весьма прибыльный объект. Кусочки от стены размерами полтора-два сантиметра продают в маленьких коробочках как сувениры в музее "Пойнт оф Чарли" в Берлине. Не помню сколько стоит, но чо-то вроде нескольких евро. Историк может прилично разбогатеть!
sproter 24 января 2018 | 21:49
Глухая страна, эта Германия. В столичной лесополосе только ученые ходят, и то один, раз в двадцать лет.