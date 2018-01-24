В Германии обнаружили чудом сохранившуюся часть Берлинской стены

Немецкий историк Кристиан Борман нашел забытый 80-метровый фрагмент в столичном округе Панков в лесополосе. На стене сохранились остатки колючей проволоки и сигнальных проводов охранной системы. Как передает Интерфакс, историк утверждает, что знал об этом участке сооружения с 1999 года, но держал информацию в секрете ради сохранения стены как исторического памятника.