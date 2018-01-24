Танкер французской компании Engie с грузом природного газа из России добрался до США, как свидетельствуют данные специализированных интернет-сервисов. Танкер пришвартовался в порту Бостона. Ранее сообщалось, что за сутки до прибытия танкер сменил курс и направился к берегам Испании. Позже во французской компании объяснили, что это было связано с плохими погодными условиями.