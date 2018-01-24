Танкер французской компании Engie с грузом природного газа из России добрался до США
Танкер французской компании Engie с грузом природного газа из России добрался до США, как свидетельствуют данные специализированных интернет-сервисов. Танкер пришвартовался в порту Бостона. Ранее сообщалось, что за сутки до прибытия танкер сменил курс и направился к берегам Испании. Позже во французской компании объяснили, что это было связано с плохими погодными условиями.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
metulag 24 января 2018 | 20:38
какая радость, наконец-то, а портянки чуть все самоубийством не кончили от расстройства, когда сообщили, что танкер назад повернул. очень переживали за французов, которым убытки грозили.
Продадут все-таки французы эту партию газа в США.
Ура, ура, ура.
nikitin43 24 января 2018 | 20:54
metulag: россия оплатила все расходы за эту рекламную акцию .
terens 24 января 2018 | 20:41
Потом сасш перепродаст этот газ в Украину. Вот зрада то получится.
abuvgrobu 24 января 2018 | 20:48
Одно из последствий введения санкций. В том числе и для того самого они были нужны, чтобы расплодившиеся американские посредники могли торговать этим газом, который всё одно выходит дешевле. То же самое происходит и с донбасским углем..
jetsam 24 января 2018 | 20:51
здорово. теперь бы рассекретили - добрался сулейман до франции или нет...
student_ru_ru 24 января 2018 | 20:54
Капиталисты ещё купят у нас верёвку, на которой они нас повесят.