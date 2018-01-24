Эксперты ЦИК признали агитационным материалом номер газеты «Правда», оплаченным не из избирательного фонда кандидата от Компартии Павла Грудинина. Как сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, теперь ЦИК может вынести КПРФ предупреждение.