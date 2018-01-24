Эксперты ЦИК признали агитационным материалом номер газеты «Правда»
Эксперты ЦИК признали агитационным материалом номер газеты «Правда», оплаченным не из избирательного фонда кандидата от Компартии Павла Грудинина. Как сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина, теперь ЦИК может вынести КПРФ предупреждение.
Комментарии15
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chapter_2 24 января 2018 | 20:36
Берите пример с полиции, безжалостно уничтожающей агитационные материалы.
akademik_ugarov_56 24 января 2018 | 20:43
Восстановим справедливость!
Грудин поможет!
master_analitik 24 января 2018 | 20:46
Эксперты ЦИК признали агитационным материалом номер газеты «Правда»
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ПРАВДА всегда одна,
Это сказал фараон...
vikwlad 24 января 2018 | 21:28
Зюганову надо дать Путину зеркальный ответ.
osj99 24 января 2018 | 21:35
vikwlad: Всё же Элла Памфилова - ужасной смелости человек! Нашла, всё же, предвыборные нарушения! Нет, железный человек. Железный! И удивительной, фантастической принципиальности!
chnch 24 января 2018 | 20:50
akademik_ugarov_56: Он вам "утку" принесёт? Вряд ли....
kriimsdyk 24 января 2018 | 20:57
akademik_ugarov_56: Взялся за грудь - говори что-нибудь
diximania1948 24 января 2018 | 20:40
А про Путина из всех утюгов это прогноз погоды?
patt 24 января 2018 | 20:43
"Правда" всегда была агитационной. агитировала за светлое будущее, против темного прошлого, занималась развешиванием лапши.
chnch 24 января 2018 | 20:53
diximania1948: : Это просто прогноз. Я бы сказал даже просто констатация факта. Увы.
piter_ug 24 января 2018 | 20:47
//номер газеты «Правда»//
Ее читает настолько низкий процент избирателей, что этим можно пренебречь.
nicar 24 января 2018 | 21:13
Снять этого Грудинина с выборов, к едрене матери!
cukker 24 января 2018 | 21:15
зато Собчихе все внимание и эфиры, за украинский Крым, наверное
kaplan911 24 января 2018 | 21:27
Снять с выборов нужно действующего.
Из каждого чайника словоблудит. Пора на покой.
virgenu 24 января 2018 | 21:40
КПРФ в своём репертуаре! Закон для неё не писан.Это вам не Навальный со товарищи!