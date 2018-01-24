Судьба Паралимпийского комитета России решится 26-27 января
В эти дни Международный паралимпийский комитет решит вопрос о восстановлении ПКР.
В заявлении Паралимпийского комитета России говорится, что на участие в Паралимпиаде могут претендовать 71 спортсмен, но их число может сократиться.
Комментарии3
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abuvgrobu 24 января 2018 | 20:44
Пробный камень МОКа прокатил, все утерлись - сказали будем выступать и так, лишь бы поехать...
А кто прогибается, того нагибают и дальше - закон жизни...
mr_vaxo_ 24 января 2018 | 20:50
abuvgrobu: Не восстановят пока в России не признают существование государственной системы поддержки и сокрытия применения допинга.
Сказано было давно абсолютно четко и недвусмысленно.
Недопуск команды России на ОИ это не пробный КАМЕНЬ, А НАКАЗАНИЕ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СПОРТИВНОГО ДУХА.
И нежелание признать вину только усугубляет преступление.
jetsam 24 января 2018 | 20:56
abuvgrobu: скажите, а вы после рождения разогнулись хоть разок? или все на полусогнутых?