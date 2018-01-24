Российский фигурист Иван Букин просит МОК пересмотреть решение о его недопуске на Игры в Пхёнчхане
В своем обращении он настаивает на том, что никогда не был замешан в употреблении допинга. Будет ли МОК рассматривать это обращение, не уточняется.
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В своем обращении он настаивает на том, что никогда не был замешан в употреблении допинга. Будет ли МОК рассматривать это обращение, не уточняется.
Комментарии12
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peresvet73 24 января 2018 | 20:35
На коленях, просит? Умоляет?
kriimsdyk 24 января 2018 | 20:37
Я бы допустил. За голову Путина
snaiper 24 января 2018 | 21:23
kriimsdyk: можно скромнее - мошенника собянина
lenin3 24 января 2018 | 20:42
Вина Букина(как и Шипулина с Устюговым и других)в том,что он претендент на медали.Вот если б я попросил МОК допустить меня до соревнований,то МОК бы с радостью согласился...
idruker 24 января 2018 | 20:49
lenin3: Эй, патриот, сам то как думаешь, почему не допустили к выборам Навального, но зато допустили всякую шваль без амбиций и шансов на победу?
lenin3 24 января 2018 | 22:22
idruker: Так и я о том же, вы внимательнее вчитывайтесь в тексты других и потом хоть немного их обдумывайте,прежде чем отвечать)))
И не надо обзывать неизвестным вам по смыслу словом"патриот"незнакомых вам людей...)))
abuvgrobu 24 января 2018 | 20:50
Российский фигурист Иван Букин просит МОК пересмотреть
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А жопу на ночь предлагать не пробовал говнюк этот прогнувшийся ? А то там, в европах, по слухам, сраки очень ценятся..
idruker 24 января 2018 | 20:55
abuvgrobu: каждый выбирает себе слухи в меру своих извращенческих наклонностей
svoi216 24 января 2018 | 20:52
Так то оно лучше без гонора. А прикинулись что встали с колен.
kriimsdyk 24 января 2018 | 21:01
svoi216: шнурки развязывали, чтоб было на чем повеситься
azt 24 января 2018 | 21:12
А всем ранее втирали про допинг. Теперь даже особо и не скрывают, что не допускают, потому что могут.
andy66 24 января 2018 | 21:34
Один фигурист называет МОК мразями, другой - им прошения подает... они всерьез думают, что чиновники МОК новостей не читают? Они тоже люди и как всякие люди с хамами предпочитают не связываться (((