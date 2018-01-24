Новым комиссаром по правам человека Совета Европы стала Дуня Миятович
В ходе голосования на сессии ПАСЕ она заручилась большинством голосов. Ранее Миятович была спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. К своим новым обязанностям Миятович приступит с 1 апреля .
Комментарии12
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bereshukrasehaivpesch 24 января 2018 | 20:33
У нас так коров и кошек называют, а у них депутат.
kriimsdyk 24 января 2018 | 20:36
Да, пустили Дуньку в Европу. Трепещите, фашисты путинские.
akademik_ugarov_56 24 января 2018 | 20:40
Побольше бы Дунь в Европе...
Глядишь и пидерастов меньше стало бы.
kaplan911 24 января 2018 | 21:29
akademik_ugarov_56:
Они все в путирашке собрались.
master_analitik 24 января 2018 | 20:36
Это не с проста: "А в комнатах наших сидят комиссары
И девочек наших ведут в кабинет"!
ignachio 24 января 2018 | 20:37
Ну хоть не Кулакова.
alexandr_l 24 января 2018 | 20:38
master_analitik: Вы настоящий аналитик - в 4 своих словах 3 ошибки.
master_analitik 24 января 2018 | 20:44
alexandr_l:
Спасибо за комплимент! В свое время Екатерина II в слове "ЕЩЕ" сделала 4 ошибки, написав "ИСЧО"
mr_vaxo_ 24 января 2018 | 21:07
alexandr_l: Вообще-то своих слов там всего два: Это неспроста.
vlabumur 24 января 2018 | 20:55
Дуня — уменьшительное имя от Евдокия,Имя Евдокия греческого происхождения. Образовано от имени Эудокиа, означающего «благоволение»На Русь имя пришло из Византии вместе с христианством. Было широко распространено среди простых сословий, но его переиначили, и оно стало звучать как Овдотья (Авдотья), Евдокея. На Украине и в Белоруссии – Явдоха. Также использовалось и среди высших сословий.
good__world 24 января 2018 | 20:56
Дуня-Дуняша, ты американская или наша?!
kaplan911 24 января 2018 | 21:32
Задаст она жару нашим упёртым кремлеСМИ.
И их кураторам в лице АП.