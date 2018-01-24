Московский штаб Алексея Навального сообщил об изъятии 20 тысяч листовок об акции 28 января
Как говорится на странице штаба «ВКонтакте», водителя, который вез листовки, задержали. Листовки в поддержку забастовки избирателей отвезли в СК.
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Как говорится на странице штаба «ВКонтакте», водителя, который вез листовки, задержали. Листовки в поддержку забастовки избирателей отвезли в СК.
Комментарии40
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kir_pich_101 24 января 2018 | 20:06
Ну правильно!
Сколько у Навального волонтёров? Раз - два и обчёлся.
А в СК их тыщи!
Помочь хотят в распространении...
vor_mbh 24 января 2018 | 20:15
А зачем нормальным людям забастовка?
Не нужна.
А тогда и листовки - не нужны. Правильно отобрали.
ostapbey 24 января 2018 | 20:19
vor_mbh: странно что тебе не рублями заплатили/
А БАКСОМ!!!
и то голограммным по лбу//
Даже//
moskvach7 24 января 2018 | 20:44
ostapbey: ты по-прежнему польским салом за высеры получаешь или вас, троллей, за непрофессионализм, уже на брюкву перевели?
ostapbey 24 января 2018 | 21:17
moskvach7: на БРЮКВУ??
Е мае
Ты себя высоко ценишь.
Я то настраивался на полбу. Тебя по лбу щелкать.
Это же проще репы?
твоей пореной даже..))
moskvach7 24 января 2018 | 21:45
ostapbey: вас, шароварную нечисть, боярой подпаивают, что ты бредятину несешь, хотя у пана стеця к работникам требования не высокие, алфавит знает и ладно?
ostapbey 24 января 2018 | 21:55
moskvach7: а не шароварную ли нечисть самого Януковича тебе разрешили понюхать?
тебе то безпортошному, гимностерка спасает..А Янукович русский дух испускает в шаровары.
Чтоб и ты, тупой, помнил откудова пошла "русская" земля Орды в Федерации.
Даже)))
metalag 24 января 2018 | 20:22
vor_mbh: Зачем листовки кандидата, которого не допустили до выборов?:)))))
Чтобы попытаться поднять в России подобие "майдана"?:))))))
И КОМУ нужна забастовка?
Я полагаю, что ЭТО нужно тем, которые заплатили Навальному......
kriimsdyk 24 января 2018 | 20:31
Фашисты фашизеют))))
vis_a_vis 24 января 2018 | 20:31
metalag: Сколько риторических вопросов! И всё для того, чтобы скрыть очевидный факт - беспредел власти, которая использует "правоохранительные органы" для расправы с оппозицией.
metalag 24 января 2018 | 21:01
vis_a_vis: Это - не Оппозиция. Это - купленные "оппозиционеры". А еще точнее: - просто купленные.
Я стараюсь придерживаться политкорекности...:)))))
metalag 24 января 2018 | 21:28
vis_a_vis: А Вы различаете "оппозицию" и "оппозиционных клоунов"?:)))))
А если эти клоуны еще призывают к актам гражданского сопротивления?
Вам мало было Майдана?:))))))
Вы - провокатор, или дурак?
Выбирайте!:))))))
kir_pich_101 24 января 2018 | 20:23
vor_mbh: Это вы там в кучке нормальные?
11.80!
moskvach7 24 января 2018 | 20:48
kir_pich_101: сальцо сегодня за высер получишь или вам два раза в месяц выдают по совокупности?
master_analitik 24 января 2018 | 20:33
Московский штаб Алексея Навального сообщил об изъятии 20 тысяч листовок об акции 28 января
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Эти листовки не должны пропасть. Их следует сдать в макулатуру, а деньги отдать нуждающимся.
vis_a_vis 24 января 2018 | 20:45
\\ master_analitik: а деньги отдать нуждающимся //
Купить колбаски голодному Сечину.
max3446 24 января 2018 | 20:10
Несмотря на предупреждения и замечания полиции, сторонники Навального перекрыли несколько дорог в центре Санкт-Петербурга. В это время центральная подстанция скорой помощи получила вызов с улицы Колокольной: женщине срочно потребовался приезд медиков из-за проблем с сердцем. Бригада тут же была выслана по указанному адресу, однако на пересечении Невского проспекта с Литейным карета «скорой» застряла в пробке, организованной участниками митинга в поддержку Навального.
Проезду автомобиля пытались оказать максимальное содействие и сотрудники ДПС, а на Колокольную улицу в срочном порядке была выслана еще одна машина (уже через Владимирский проспект). Несмотря на все усилия медиков и правоохранителей, ни одна из карет не успела прибыть вовремя, потратив на дорогу 16 минут, когда без пробок данное расстояние можно преодолеть за 2. Прибывшие на место врачи констатировали смерть женщины, нуждавшейся в приезде «скорой».
https://newsland.com/user/4297832558/content/est-zhertvy-miting-navalnogo-v-sankt-peterburge/6026896
Нам в России больше таких жертв из-за боевиков ничтожества наврального не надо!! Поэтому правильно все листовки изымают. От лица всего цивилизованного мирового сообщества поддерживаю данное мероприятие
ostapbey 24 января 2018 | 20:13
max3446: а не ты ли , лилипутный юрыст, вместо листовок подкладываешь ПЕЧЕНЬКИ??
Штук так МАХ 34-46 вместо каждой??
Даже??
kir_pich_101 24 января 2018 | 20:21
max3446: Чего ты опять эту жевачку из урны достал?
Опять в методичке листочек вклиели?
Так уже следствие доказало, не их вина.
А ты на эту блевоту попался, ступил!
max3446 24 января 2018 | 20:26
kir_pich_101: ссылку на данные этого следствия?
kriimsdyk 24 января 2018 | 20:32
max3446: в жопу тебе ссылку поглубже
max3446 24 января 2018 | 20:47
kriimsdyk: Ваш слив засчитан. Такие смешные эти миньоны ничтожества наврального. нагрубят, скажут что все против их хозяина неправда, а подтвердить не могут
kriimsdyk 24 января 2018 | 20:51
max3446: да в жопу тебе твоих миньонев
rihard 24 января 2018 | 20:34
max3446: Следствие не нашло связи между митингом и опозданием "скорой" к умирающей в Петербурге
Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Связь между несогласованным митингом оппозиции 7 октября и смертью женщины из-за опоздания скорой помощи обнаружить не удалось, заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов. http://m.interfax.ru/585121
Вы сударь лжец.
max3446 24 января 2018 | 20:42
rihard: заявил уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов... вы бы хоть читали на что ссылаетесь. А кстати там есть продолжение новости, которое вы проигнорировали.
...Насколько мне известно, Следственный комитет проводил соответствующую проверку и не выявил такой связи... то есть он лишь свое мнение сказал, а не официальную позицию следственного комитета.
Типичный вы миньон ничтожества наврального - ложь, оскорбления, провокации, коверканье фактов в угоду себе
vis_a_vis 24 января 2018 | 20:56
\\ max3446: ссылку на данные этого следствия? //
Во-во, давай ссылку. Ты, Макс-кнопкодав, приводишь событие 3-месячной давности как "свежайшее", а как только тебя подловили в продаже залежалой пропагандистской тухлятины, начинаешь требовать "данных следствия". Нет уж, если ты обвиняешь сторонников Навального в гибели этой женщины, то САМ предъявляй доказательства, что они виновны. Давай сообщай, что по этому говорит следствие. А пока их не назвал виновными суд - они не виновны, учи законы, "юрист" хренов.
max3446 24 января 2018 | 21:03
vis_a_vis: СК ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ МИТИНГА НАВАЛЬНОГО ИЗ-ЗА СМЕРТИ ЖЕНЩИНЫ В ПЕТЕРБУРГЕ
В Следственном комитете считают, что смерть жительницы Петербурга, к которой не успела «скорая помощь», напрямую связана с несанкционированным шествием в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщает «РБК»В Следственном комитете считают, что смерть жительницы Петербурга, к которой не успела «скорая помощь», напрямую связана с несанкционированным шествием в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщает «РБК»В Следственном комитете считают, что смерть жительницы Петербурга, к которой не успела «скорая помощь», напрямую связана с несанкционированным шествием в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на заявление регионального управления ведомства.
Как стало известно в субботу, 7 октября, жительница Колокольной улицы, почувствовав ухудшение самочувствия, вызвала бригаду медиков. Однако пациентка скончалась, не дождавшись приезда «скорой», дорогу которой преградили сторонники Навального, вышедшие на несанкционированный митинг.
В настоящее время сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту смерти петербурженки. Сейчас проводится процедура распознавания лиц участников шествия, заблокировавших проезд автомобилю «скорой помощи».
http://reactorinfo.mirtesen.ru/blog/43759301877/SK-obvinil-uchastnikov-mitinga-Navalnogo-v-smerti-zhenschinyi-v-
vis_a_vis 24 января 2018 | 21:18
max3446: эта "новость" датирована аж 8 октября 2017 года. Нет что-либо посвежее? Впрочем, наверняка нет, потому что фейковая новость отличается от обычной тем, что не имеет продолжения.
А вот еще кое-что:
По информации «Фонтанки», участники акции в поддержку Навального не могли создать затор для проезда кареты «скорой помощи», поскольку находились в указанное время на другом участке Литейного проспекта, севернее Мариинской больницы. Там протестующие были оцеплены в 18 часов 42 минуты. Около получаса на этом участке продолжались задержания.
В свою очередь, участок Литейного проспекта от Мариинской больницы, откуда скорая выехала к пациентке до Невского проспекта, по расчетам издания, был свободен от протестующих, и свободен для автомобильного движения.
ostapbey 24 января 2018 | 21:20
max3446: может тебе ЛАПТИ носить??
Они и на право лево не делятся.
Да и переобуваться будет лекче..
Тебе.
Даже.
sasass 24 января 2018 | 20:10
С конспирацией плохо у Навальноного - надо брать пример с чиновников коррупционеров ....
ostapbey 24 января 2018 | 20:15
sasass: колбасу "сечинскую " в рубли . заворачивать,.,.?
iwanow62 24 января 2018 | 20:11
Макулатура тоже денег стоит.
nitsahon 24 января 2018 | 20:11
давно пора Алексею в подполье уходить...в какой он стране живет - и сам прекрасно знает...и как с царской охранкой бороться - тоже должен знать..
vis_a_vis 24 января 2018 | 20:41
\\ nitsahon: давно пора Алексею в подполье уходить... //
Не нужно. Власть сознательно толкает оппозицию на экстремизм, чтобы потом с ней "законно" расправиться. Надо разоблачать власти, показывать, что это именно они идут против закона. Пусть это станет очевидным если не в глазах россиян, то в глазах мирового сообщества.
metalag 24 января 2018 | 20:18
Это уже похоже на идиотизм:
- Ежели кандидата в кандидаты не допустили до выборов, то ЗАЧЕМ распространять литовки?:)))))
ostapbey 24 января 2018 | 20:22
metalag: а ведь Вован говорил что из искры возгорится пламя.
За что и допустили его до Мавзолея.
Даже.
ostanovka 24 января 2018 | 20:20
Вот, ребята, вы теперь эти листовки разложите по почтовым ящикам в вашем подъезде.
Заранее спасибо.
sadda 24 января 2018 | 20:27
«С оппозицией нужно вести диалог, - сказал Путин. - У нас для этого
есть всё: подкормленный суд, вымуштрованная полиция, дубинки, водомёты и другие эффективные средства…»
abuvgrobu 24 января 2018 | 20:37
Навальный судорожно и отчаянно пытается трепыхаться. Только бы не забыли, только бы продолжали развешивать уши на его всхлипы и нескончаемо слали, слали, слали денежку не сладкое прожитьё самого "адвоката" и его подручных..
ostapbey 24 января 2018 | 21:22
abuvgrobu: вот ты, сидючи по горло в дерьме, выбираешь чо??
Гайки котла покруче заклепать?
Или пар в свисток пустить?
А то жидобандеровцы не знают сколько поп корна покупать..
Даже..