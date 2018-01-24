Арестованный в Чечне правозащитник Оюб Титиев остался без адвокатской защиты
Как сообщил «Интерфаксу» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, адвокат Петр Заикин по семейным обстоятельствам сейчас находится в Нижнем Новгороде. Второй защитник по неизвестным причинам срочно покинул территорию Чечни.
Между тем, следователь, ведущий дело Титиева, назначил на завтра незапланированные следственные действия. В «Мемориале» не исключают, что в отсутствии адвоката на Титиева будет оказано давление с тем, чтобы он дал признательные показания по делу о хранении наркотиков.
Комментарии7
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vor_mbh 24 января 2018 | 20:09
Ну вот. Даже профессионалы-адвокаты не хотят его защищать, что тогда говорить о простых согражданах.
poluputing 24 января 2018 | 21:00
vor_mbh: ваша ссученость имеет крайнюю степень или нет предела совершенству?
iwanow62 24 января 2018 | 20:17
На Эхо много адвокатов -блогеров и просто хомяков ,пусть они этому нарику и помогают...или скидываются.
student_ru_ru 24 января 2018 | 21:07
iwanow62: А вы зря прыгаете от восторга. Приготовят Кадырова на смену Путину, и народ, истосковавшийся по сильной руке, с восторгом проглотит, как миленький. Потом и за вас некому будет заступиться и будете жить по законам шариата.
master_analitik 24 января 2018 | 20:30
Арестованный в Чечне правозащитник Оюб Титиев остался без адвокатской защиты
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Благодаря либералам всех мастей слово правозащитник стало ругательным. А потому мы все граждане России должны стремиться к тому, чтобы в нашей любимой России было как можно меньше гомиков, правозащитников, педиков, проституток, либералов, либертарианцев и других засранцев.
ensebeo 24 января 2018 | 20:43
master_analitik: и как можно больше было воров, геббельсов, оборотней в погонах, прокуроров-крышевателей, продажных судов, чиновников с недвигой за бугром, рейдеров, и пригожинских проститутов.
ugiazov 24 января 2018 | 21:27
Приходят на ум Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Рихард Зорге и другие попавшие в гестапо.