Арестованный в Чечне правозащитник Оюб Титиев остался без адвокатской защиты

Как сообщил «Интерфаксу» председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, адвокат Петр Заикин по семейным обстоятельствам сейчас находится в Нижнем Новгороде. Второй защитник по неизвестным причинам срочно покинул территорию Чечни.

Между тем, следователь, ведущий дело Титиева, назначил на завтра незапланированные следственные действия. В «Мемориале» не исключают, что в отсутствии адвоката на Титиева будет оказано давление с тем, чтобы он дал признательные показания по делу о хранении наркотиков.