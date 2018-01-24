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Эксклюзив Эха 20:00, 24 января 2018

В Москве 26 января всё-таки покажут фильм о Сталине, но не комедию, а драму

Речь идет о португальско-французской ленте Фанни Ардан «Диван Сталина». Как сообщает ТАСС, Ардан лично представит фильм в московском кинотеатре «Пионер». Картина пойдет на французском языке с русскими субтитрами.

Мировая премьера состоялась еще в 2016 году, но в российский прокат «Диван Сталина» не попал. Сюжет построен на любовном треугольнике между Сталиным, которого сыграл Жерар Депардье, его возлюбленной и молодым скульптором.

Напомним, накануне Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина». Картину отправили на дополнительную экспертизу. Минкульт только сегодня вечером начал рассылку в кинотеатры уведомления об отзыве прокатного удостоверения.

Владельцы кинотеатров попросили премьер-министра Дмитрия Медведева и Федеральную Антимонопольную Службу изменить законодательство о прокатных удостоверениях. «Сейчас сотрудники министерства культуры слишком сильно влияют на работу индустрии», — сказал «Эху Москвы» председатель совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Он подчеркнул, что важно более чётко прописать процедуру и сроки отказа выдачи прокатного удостоверения на фильмы.

Комментарии

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metulag 24 января 2018 | 20:05

Как это могли гею доверить роль Сталина?
Неужели намекают?
А патриоты стерпят?

Вот такие любители сталина в России.

kriimsdyk 24 января 2018 | 20:14

metulag: сталин - жопардье це дюже цикаво, как говорят наши западные братья

gordy 24 января 2018 | 20:27

"Сюжет построен на любовном треугольнике между Сталиным, которого сыграл Жерар Депардье, его возлюбленной и молодым скульптором."


Шведская семья?

kriimsdyk 24 января 2018 | 20:30

gordy: скульпотр попал в замэс, панимаэшь...

metulag 24 января 2018 | 20:35

gordy: Вообще фраза построена так, что намекает, что молодой скульптор любил героя Депардье.

ignachio 24 января 2018 | 20:41

Сюжет построен на любовном треугольнике между Сталиным, его возлюбленной и диваном.

master_analitik 24 января 2018 | 20:26

metulag:
Народ всегда любил и до сих пор любит товарища Сталина, так как он всегда выступал за сильную Россию. Товарищ Сталин понимал, что Россия может существовать только как ИМПЕРИЯ. И Путин это понимает. А потому все кто выступает против товарища Сталина, выступает против России и лично Владимира Владимировича Путина. Таких засранцев следует пороть.

metulag 24 января 2018 | 20:33

master_analitik: Я против того, чтобы тов. Стьалина, великого учителя всех времен и народов, друга детей и животных, играл педераст, который торговал своей задницей.
Это оскорбление друга детей. Все патриоты как один должны подать иск на мудинского.

nikvol 24 января 2018 | 21:03

metulag: Как это могли гею доверить роль Сталина?
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Кто Вам сказал, что он гей?

kir_pich_101 24 января 2018 | 20:08

Это как а анекдоте: послал за водичкой, а он, падла, печенья купил...

alexandro_1961 24 января 2018 | 20:15


Поправка: "Уважаемые товарищи! Анонсированный в 1980 году коммунизм по техническим причинам заменяется на Олимпийские игры".

sasass 24 января 2018 | 20:16

Шило на мыло поменяли и думают , что обудурачили люд....

abuvgrobu 24 января 2018 | 20:34

Интересно, а какой фильм снял бы этот режиссер о смерти Черчилля? Тоже комедию?! Или его англосаксы разорвали бы на куски?!

chnch 24 января 2018 | 20:44

abuvgrobu: Так в смерти Черчеля интриги нет. Умер 1965. От инсульта. В моче не валялся. Умер среди родни. Власть и наследство после его смерти не рвали кусками, ни кого не убили.. Смогёте на таком материале сценарий написать? Ну флаг в руки.

katamaran 24 января 2018 | 21:02

abuvgrobu: О насмешил!!! Своей тупостью...

chnch 24 января 2018 | 20:46

Депардье в роли Сталина,это по любому комедия...

piter_ug 24 января 2018 | 21:01

//но не комедию, а драму//

Ну значит после фильма надо изобразить импровизированные похороны сталина.

bonhoeffer 24 января 2018 | 21:07

Поклонская точно ничего против этого треугольника с диваном не имеет?

cypher 24 января 2018 | 21:25

а давайте в бюллетени на выборах 18 марта впишем не В.В.Путина, а В.В. Пупкина.
Не думаю, что мы что-то потеряем. Скорее всего, даже приобретем.

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