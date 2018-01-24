В Москве 26 января всё-таки покажут фильм о Сталине, но не комедию, а драму
Речь идет о португальско-французской ленте Фанни Ардан «Диван Сталина». Как сообщает ТАСС, Ардан лично представит фильм в московском кинотеатре «Пионер». Картина пойдет на французском языке с русскими субтитрами.
Мировая премьера состоялась еще в 2016 году, но в российский прокат «Диван Сталина» не попал. Сюжет построен на любовном треугольнике между Сталиным, которого сыграл Жерар Депардье, его возлюбленной и молодым скульптором.
Напомним, накануне Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина». Картину отправили на дополнительную экспертизу. Минкульт только сегодня вечером начал рассылку в кинотеатры уведомления об отзыве прокатного удостоверения.
Владельцы кинотеатров попросили премьер-министра Дмитрия Медведева и Федеральную Антимонопольную Службу изменить законодательство о прокатных удостоверениях. «Сейчас сотрудники министерства культуры слишком сильно влияют на работу индустрии», — сказал «Эху Москвы» председатель совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Он подчеркнул, что важно более чётко прописать процедуру и сроки отказа выдачи прокатного удостоверения на фильмы.
Комментарии19
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metulag 24 января 2018 | 20:05
Как это могли гею доверить роль Сталина?
Неужели намекают?
А патриоты стерпят?
Вот такие любители сталина в России.
kriimsdyk 24 января 2018 | 20:14
metulag: сталин - жопардье це дюже цикаво, как говорят наши западные братья
gordy 24 января 2018 | 20:27
"Сюжет построен на любовном треугольнике между Сталиным, которого сыграл Жерар Депардье, его возлюбленной и молодым скульптором."
Шведская семья?
kriimsdyk 24 января 2018 | 20:30
gordy: скульпотр попал в замэс, панимаэшь...
metulag 24 января 2018 | 20:35
gordy: Вообще фраза построена так, что намекает, что молодой скульптор любил героя Депардье.
ignachio 24 января 2018 | 20:41
Сюжет построен на любовном треугольнике между Сталиным, его возлюбленной и диваном.
master_analitik 24 января 2018 | 20:26
metulag:
Народ всегда любил и до сих пор любит товарища Сталина, так как он всегда выступал за сильную Россию. Товарищ Сталин понимал, что Россия может существовать только как ИМПЕРИЯ. И Путин это понимает. А потому все кто выступает против товарища Сталина, выступает против России и лично Владимира Владимировича Путина. Таких засранцев следует пороть.
metulag 24 января 2018 | 20:33
master_analitik: Я против того, чтобы тов. Стьалина, великого учителя всех времен и народов, друга детей и животных, играл педераст, который торговал своей задницей.
Это оскорбление друга детей. Все патриоты как один должны подать иск на мудинского.
nikvol 24 января 2018 | 21:03
metulag: Как это могли гею доверить роль Сталина?
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Кто Вам сказал, что он гей?
kir_pich_101 24 января 2018 | 20:08
Это как а анекдоте: послал за водичкой, а он, падла, печенья купил...
alexandro_1961 24 января 2018 | 20:15
Поправка: "Уважаемые товарищи! Анонсированный в 1980 году коммунизм по техническим причинам заменяется на Олимпийские игры".
sasass 24 января 2018 | 20:16
Шило на мыло поменяли и думают , что обудурачили люд....
abuvgrobu 24 января 2018 | 20:34
Интересно, а какой фильм снял бы этот режиссер о смерти Черчилля? Тоже комедию?! Или его англосаксы разорвали бы на куски?!
chnch 24 января 2018 | 20:44
abuvgrobu: Так в смерти Черчеля интриги нет. Умер 1965. От инсульта. В моче не валялся. Умер среди родни. Власть и наследство после его смерти не рвали кусками, ни кого не убили.. Смогёте на таком материале сценарий написать? Ну флаг в руки.
katamaran 24 января 2018 | 21:02
abuvgrobu: О насмешил!!! Своей тупостью...
chnch 24 января 2018 | 20:46
Депардье в роли Сталина,это по любому комедия...
piter_ug 24 января 2018 | 21:01
//но не комедию, а драму//
Ну значит после фильма надо изобразить импровизированные похороны сталина.
bonhoeffer 24 января 2018 | 21:07
Поклонская точно ничего против этого треугольника с диваном не имеет?
cypher 24 января 2018 | 21:25
а давайте в бюллетени на выборах 18 марта впишем не В.В.Путина, а В.В. Пупкина.
Не думаю, что мы что-то потеряем. Скорее всего, даже приобретем.