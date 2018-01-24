В Москве 26 января всё-таки покажут фильм о Сталине, но не комедию, а драму

Речь идет о португальско-французской ленте Фанни Ардан «Диван Сталина». Как сообщает ТАСС, Ардан лично представит фильм в московском кинотеатре «Пионер». Картина пойдет на французском языке с русскими субтитрами.

Мировая премьера состоялась еще в 2016 году, но в российский прокат «Диван Сталина» не попал. Сюжет построен на любовном треугольнике между Сталиным, которого сыграл Жерар Депардье, его возлюбленной и молодым скульптором.

Напомним, накануне Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина». Картину отправили на дополнительную экспертизу. Минкульт только сегодня вечером начал рассылку в кинотеатры уведомления об отзыве прокатного удостоверения.

Владельцы кинотеатров попросили премьер-министра Дмитрия Медведева и Федеральную Антимонопольную Службу изменить законодательство о прокатных удостоверениях. «Сейчас сотрудники министерства культуры слишком сильно влияют на работу индустрии», — сказал «Эху Москвы» председатель совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Он подчеркнул, что важно более чётко прописать процедуру и сроки отказа выдачи прокатного удостоверения на фильмы.