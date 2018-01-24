Президент МОК Томас Бах не считает отстранение россиян от Олимпиады в Пхёнчхане унижением страны
По его словам, только молодое и «чистое» поколение может принять участие в Играх. Эти спортсмены, как сказал Бах, «станут послами нового, чистого российского спорта».
Комментарии30
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abuvgrobu 24 января 2018 | 19:34
Бойкотировать все эти продажные организации, прекратить спонсировать их и выплачивать взносы. Лучше эти деньги потратить на альтернативную олимпиаду в нашей стране,пригласив всех желающих в ней участвовать. Основной задачей должно стать оздоровление нации, а не участие в олимпиадах, которые полностью себя дискредитировали.
vor_mbh 24 января 2018 | 19:43
А норвежские педики-астматики, а допингоглоты братья уильямс, половина американской легкоатлетической, гимнастической и плавательной сборных и тд и тп.
Бах-трах-тарабах? ;-))
vezdehod 24 января 2018 | 19:56
И...Правильно считает. Это называется - Ответочка.
seryj_wolk 24 января 2018 | 20:05
vezdehod: Еще радоваться должны, что наказание не слишком строгое. По справедливости, так надо было намного жестче поступить с рфией, чтобы знали свое место. А то решили себя ни с того ни с сего произвести в великоватые и делать все, что придет в голову, нарушая все нормы и правила. Теперь немного поистерят, попсихуют и утихнут. Может и на пользу пойдет.
sagen 24 января 2018 | 19:57
vor_mbh: abuvgrobu: Даешь ЧМ по городкам!!! Чего вы дурни пыжитесь. Поймали вас на подмене мочи? Ну так и гордитесь этим.
slava5936 24 января 2018 | 20:16
sagen: Дословно Томас Бах сказал следующее: "Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены, - цитирует ТАСС Баха. - Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения.
Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело. В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность."
boooben 24 января 2018 | 20:24
Чистой воды послы, в натуре.
metalag 24 января 2018 | 20:30
slava5936: Все просто: отсеяли самых перспективных спортсменов!
На которых не было НИКАКИХ доказательств о применения допинга.
Элементарно: только бизнес! Только "нужные спортсмены"- победители на Олиппиаде имеют право участвовать в рекламе...никому не нужных товаров!:)))))
Именно те спортсмены, в которых нужные люди уже вложили деньги.
А остальных надо убирать....
ostapbey 24 января 2018 | 20:35
vor_mbh: и этих сам Мутко и подкармливал допингом??Так может и не Путин принюдивал к этому акту несчастного Мутко??
Так это же совсем другое дело!!
Даже..
igorrrpadlowitchs 24 января 2018 | 19:45
abuvgrobu: накрыться медным тазом!
aleksandr39 24 января 2018 | 19:46
abuvgrobu: Всем приехавшим на альтернативную Олимпиаду нужно заплатить по 1 миллиарду долларов ,тогда желающих будет очень много .
slava5936 24 января 2018 | 20:18
aleksandr39: а миллиардов очень мало....
zapadnay 24 января 2018 | 19:54
Мы сами себя унизили подменой мочи, а обвиняем других. Железная логика, ничего не скажешь.
metulag 24 января 2018 | 20:15
abuvgrobu: Точно, побольше ада, ну и идиотизма подбавить.
Идиоты "пудель Путина" бах спасает вас изо всех сил, а вы, дебилы, не цените это.
А на твою альтернативную олимпиаду предет Вануату и ВенеЦуэла.
efilika 24 января 2018 | 20:17
abuvgrobu: и не фига участвовать в олимпиадах. Путин и так награды раздаст. А по-хорошему всю сборную отстранить от участия в олимпиаде или ЧМ. И не только нашу. Один попался - все пропусьтили.
igorkot__1 24 января 2018 | 20:26
abuvgrobu: Побыстрей бы вы бойкотировали, хоть воздух в мире чище будет.
max3446 24 января 2018 | 19:45
Хакерская группа Fancy Bears на своём официальном сайте сообщила о получении доступа к документам Международной федерации санного спорта и заявила о большом количестве использованных спортсменами ерапевтических исключений, пропущенных допинг-проб и двойных стандартах в признании вины атлетов.
70% сборной Норвегии по лыжным гонкам считаются астматиками и принимают запрещённые препараты по терапевтическим исключениям. В частности Мартин Йонсруд Сундбю был уличён в применении сальбутамола. В 2016 году было установлено, что он принимал дозу, в 10 раз превышающую разрешённую, но в итоге был дисквалифицирован лишь на два месяца.
Астматиком также считается шведский юниор Расмус Моберг. Об этом говорится в переписке, полученной хакерами.
Итальянский саночник Людвиг Ридер уличён в том, что не сообщал о своём местонахождении для прохождения допинг-теста, что является грубым нарушением. Допинг-тест пропустила и представительница Австрии Бригит Платцер, но никакого наказания она не получила, отделавшись извинениями.
Также хакеры обнаружили, что контейнеры Berlinger, которые использовались на Олимпийских играх, являются продуктом невысокого качества, поэтому случаи их повреждения так часты.
vis_a_vis 24 января 2018 | 20:17
\\ max3446: Хакерская группа Fancy Bears на своём официальном сайте сообщила... //
Это не те российские "хакеры в штатском", коих обвиняют во вмешательстве в американские выборы?
ostapbey 24 января 2018 | 20:41
max3446: а из начальства какой там министр замешан?? Или премьер, какой нибудь министр?
kp6ic 24 января 2018 | 19:47
унижение и позорище - это согласие ехать туда выступать за какую-то неизвестную мне нейтральную страну. спортсмены у путина - отдельная каста. жаль, что патриотизму они предпочли денежные и прочие бонусы от царя. жаль.
buzukin936 24 января 2018 | 20:44
kp6ic: Путин дал спортсменам шанс сохранить лицо и послать нахер весь этот МОК с людоедской американской ВАДА. Так нет же, мля! "...Мы столько лет тренировались, нам без нее никак, да пусть нас хоть в жопу трахнут, хоть звать нас будут лохами и лузерами - мы таки поедем, без флага, без гимна, без чести, без совести..." Ну што - поехали? Полковник Тарасов при недостойном судействе увел команду со льда. А вот его заслуженная дочь всей грудью встала на защиту унизительной поезки - и што? Фигуристов ткнули в грязь лицом, нагло и показательно. А уж о лыжниках, конькобежцах я и не говорю. Отсеивают хоккеистов - и после этого играть там? Не стыдно?
Это война, чего там. На наглость нужно отвечать жестко. Это не спорт - это уже политика. А спортсмены - если они канешна граждане, а не профессионалы-наемники - должны высказать свое отношение к этим козлам делом. Страна должна отказаться от трансляции, а спортсмены - от участия. Кто хочет - плиз, на свои бабки... Точка.
zemljanka 24 января 2018 | 19:48
Успешных выступлений российским спортсменам!
А сволота чиновничья пусть заткнется.
sergey187 24 января 2018 | 19:52
Пожалуй самое время послать все эти олимпиады, МОКи
djuga 24 января 2018 | 19:57
sergey187: Пожалуй самое время послать все эти олимпиады, МОКи
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Вот только "посылают" нас.
lion64___3 24 января 2018 | 20:10
Поскольку среди "поколения Томаса Баха" наверняка есть уголовные преступники, сидящие в тюрьме, его тоже следует, по его же логике, отправить за решётку. Хотя бы превентивно, вдруг найдётся какая зацепка.
chapter_2 24 января 2018 | 20:14
Россию может унизить только другое государство, но не МОК, который является международной общественной организацией. Олимпийский комитет России (ОКР), являясь членом МОК, вынужден выполнять его решения. ОКР действует по инструкциям, поступающим из-за рубежа. Почему Минюст РФ до сих пор не признал ОКР, иностранным агентом?
demokrat62 24 января 2018 | 20:21
В переводе на русский Бах сказал -место России у параши.
ostapbey 24 января 2018 | 20:31
это только в Россию воспринимают свою страну со слугой..
Мол нет Путина с друганами - автоматически нет и России с шайкой.
А все потому что мало батяня Батый порол мокшанского холопа.
Дух раба так и не выбил с него за ТРИСТА ЛЕТ!!
А вот Моисей смог..
Всего за СОРОК ЛЕТ и без кнута !!
Чувсьтвуешь разницу?
А ведь мало воды в кране утекло..
И кто виноват?
snaiper 24 января 2018 | 21:18
бездарный мошенник оленевод, также не считал унижением Москвичей,когда лишил их собственности по программе "Народный гараж" и присвоил денежные средства ....
boda 24 января 2018 | 21:44
Россиянам нравиться, когда унижает их власть, поэтому этот мелкий эпизод с Олимпиадой никакого удовольствия мазохистам-путинцам не принесет))