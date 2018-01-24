8 человек получили ранения в результате попадания ракеты, выпущенной из сирийского Африна и разорвавшуюся в мечети турецкого города Килис. Еще одна ракета попала в жилой дом в ста метрах от мечети. Как заявил губернатор провинции Килис, раненым оказывается помощь. С 20 января власти Турции проводят операцию «Оливковая ветвь» – против формирований курдов в сирийском Африне.