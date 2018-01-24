8 человек получили ранения в результате попадания ракеты, выпущенной из сирийского Африна
8 человек получили ранения в результате попадания ракеты, выпущенной из сирийского Африна и разорвавшуюся в мечети турецкого города Килис. Еще одна ракета попала в жилой дом в ста метрах от мечети. Как заявил губернатор провинции Килис, раненым оказывается помощь. С 20 января власти Турции проводят операцию «Оливковая ветвь» – против формирований курдов в сирийском Африне.
Комментарии5
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seryj_wolk 24 января 2018 | 19:36
На войне, как на войне. Жертв следует ожидать с обеих сторон. Лучше решать проблемы путем переговоров, тогда и люди будут целы и компромисса достичь легче.
zemljanka 24 января 2018 | 19:41
Людоед эрдоган выпросил.
zemljanka 24 января 2018 | 19:43
Соболезнования людям планеты. Жертвам людоедов политиков.
metulag 24 января 2018 | 20:24
zemljanka: Поступает крайне противоречивая информация о потерях стороне в ходе боевых действий в районе сирийского города Африн.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, 24 января, что турецкие военные и бойцы сирийских оппозиционных группировок потеряли в ходе операции в Африне всего 7-8 человек убитыми, при этом потери курдов составили 268 человек, передает агентство РИА Новости.
В то же время в бюллетене курдского ополчения YPG утверждается: "Убиты 203 турецких солдата и протурецких боевика, в том числе четыре командира группировок". Свои потери за последний день курдские ополченцы оценили в три человека. Кроме того, в результате авиабомбардировок погибли шесть мирных жителей, 16 получили ранения.
ushkujnik 24 января 2018 | 19:45
Солидарность с курдами!
Курдистану - быть!